۹ دی در تاریخ ایران ماندگار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد رایجی ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت ۹ دی میامی به میزبانی مسجد جامع این شهر ضمن بیان اینکه همه مردم امروز در گفتمان سیاسی و اعتقادی و در رزم بیامان و بلا وقفه با دشمن، زبانی گویا دارند، ابراز داشت: برای واکاوی حماسه ۹ دی میبایست اشارهای به گذشته داشت تا ببینیم چه حادثهای قبل از آن اتفاق افتاد که ملت ایران را وادار کرد که با تمام توان و بدون دعوت هیچ کس در آن روز با هر نگرش و ظاهر در میدان حضور یابند.
وی بابیان اینکه ۹ دی در تاریخ ایران ماندگار بوده و به راحتی نباید از آن عبور کرد، افزود: ماهیت، ذات، محتوا، مقصد و راه انقلاب مردم ایران، ضد استکبار، استعمار، شرک و کفر است که در این وادی راهی جز ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن وجود ندارد.
۹ دی چالشی بینظیر در تقویم ایران
استاد حوزه و دانشگاه بابیان اینکه ۹ دی چالشی بینظیر در تاریخ ایران محسوب میشود، ابراز داشت: در این ورطه میبایست یا از مواضع خود کوتاه آمده و در اشرافیگری غرق شویم که در این صورت با تسلیم و سازش، خفت و خواری را برای خود و نسلهای بعدی به ارمغان خواهیم آورد و یا باید برای پیروزی حق برابر باطل و جهان استکبار مقاومت کرد.
رایجی بابیان اینکه زیر سئوال بردن انتخابات در فتنه بیاحترامی به حضور میلیونها مردم پای صندوقهای رای خواهد بود که شعارشان دفاع از آرمانهای اسلام و نظام است و اضافه کرد: بالاترین دموکراسی عالم علیرغم مدعیان دموکراسی غرب در جمهوری اسلامی شکل گرفت زیرا به صورت میانگین سالی یک انتخابات برگزار کردهایم.
وی بابیان اینکه ۹ دی برای تعریف و تمجید کردن از یکدیگر نیست، ابراز داشت: زیرساخت ۹ دی، علت بروز آن و حضور مردم در روز غیر کاری بدون دستور برای دفاع از رهبر معظم انقلاب، نکات قابل توجه روز بصریت است زیرا دشمن تصور کرد که در این اوضاع میتواند ما را از رهبر انقلاب جدا کند اما موفق نشد.
استکبار را نباید دست کم گرفت
استاد حوزه و دانشگاه با ابراز اینکه فتنه ۸۸ کودتای مخملی آمریکایی و مدل براندازی نظام از طریق انتخابات بود که نشان داد آنها دارای برنامه دقیقی هستند، اضافه کرد: نباید فکر کنید که فتنه فیالبداهه شکل گرفت بلکه حداقل ۲۰ سال برای آن کارکردند و سرمایهگذاری با تفکر و اندیشه انجام شد.
وی بابیان اینکه فاز دوم برنامه سی ساله برای براندازی نظام از سوی آمریکا در انتخابات ۸۸ شکل گرفت، ابراز داشت: رد پای صهیونیسم، آمریکا و غربیها در سر به نیست کردن نظام کاملا مشهود است.
رایجی با تاکید بر اینکه نباید استکبار خارجی را دست کم گرفت، تصریح کرد: به اذعان دشمنان، یکی از سران فتنه برای تحقق فتنه ۸۸ از خزانهداری آمریکا ۴۰۰ میلیون دلار کمک مالی دریافت کرده بود لذا باید نسبت به شکلگیری فتنههای دیگر کاملا هوشیار بود.
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