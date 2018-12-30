به گزارش خبرنگار مهر، تجمع باشکوه حماسه ۹ دی با حضور استاندار لرستان، معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان و حضور حداکثری مردم در شهرستان سلسله برگزار شد.

حجت الاسلام سید سجاد موسوی امام جمعه الشتر در این مراسم ضمن گرامیداشت یوم الله ۹ دی و تقدیر و تشکر از حضور حماسی همه مردم شهرستان سلسله اظهار داشت: یوم الله ۹دی حوادث تلخ فتنه۸۸ را به شیرینی تبدیل کرد؛ حماسه ۹دی خود حرف های زیادی برای گفتن دارد و عبرت آموزی برای اهل دل و جوانان انقلابی است.

وی با بیان اینکه از زمانی که بشر به دنبال خودخواهی و هوای نفس افتاد اردوگاه الله و اردوگاه استکبار از هم جدا شدند، تصریح کرد: اردوگاه استکبار همواره به دنبال نقشه های فراوانی در خصوص براندازی و از بین بردن نظام جمهوری اسلامی بوده است و هرگز نتوانستند به اهداف خود برسند.

امام جمعه الشتر با تاکید بر اینکه ۹ دی روز میثاق امت با ولایت نامگذاری شده است، افزود: دشمنان می‌خواستند بین امام و امت فاصله بیندازند؛ استکبار میخواست پس از سالها پیوند بین امام و مردم را گسسته کند اما مردم ایران اسلامی با بهره گیری از راه شهدا راه خود را انتخاب کردند.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به اینکه دشمنان امروز از هر نیرنگ و مکر و تزویری برای اینکه نظام را به عقب برانند استفاده می‌کنند و می‌خواهند بین مردم و امامشان جدایی بیاندازد و در این راه هیچ کوتاهی نکرده اند، اظهار داشت: ولی مردم عشق و تعهد و پایبندی به رهبری را ثابت کرده اند.

وی با بیان اینکه مردم ایران عاشورا و تاسوعای دیگری را به مدد خداوند متعال برپا کردند و چهره دروغین فتنه گران برملا کردند و حماسه ۹دی رقم خورد، تصریح کرد: حادثه ۹دی به ما آموخت که با جان و دل در خط امام و رهبری باشیم و زیر پرچم ولایت اجازه تعرض در راستای ایجاد اختلاف و تفرقه را به دشمن ندهیم.

امام جمعه الشتر با تاکید بر اینکه هر جناح و هر گروهی که در زیر پرچم انقلاب اسلامی باشد باید پایبند به نظام باشد و پیوند خود با امام و آرمان های انقلاب را مستحکم تر کند، افزود: به فضل پروردگار دشمن این آرزویی که ملت امام و رهبر خود را تنها بگذارد به گور خواهد بود.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه ملت میثاق خود را با ولایت تا ظهور حضرت حجت از بین نخواهد برد و دشمن بداند ملت ایران اسلامی هم علم دارد و هم آگاهی و هم مراقبت می‌کند از نظام، تصریح کرد: ما همچنان تحت منویات رهبر معظم انقلاب در راه اعتلای انقلاب و عهد و پیمانی که با شهدا بسته ایم از نظام جمهوری اسلامی کوتاه نخواهیم آمد و به سمت آرمان‌های الهی و انقلابی پیش خواهیم رفت.