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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۴۸

رئیس پلیس امنیت عمومی هرمزگان عنوان کرد:

دستگیری راهزن و قاچاقچی مسلح مواد مخدر در پوشش مأمور

دستگیری راهزن و قاچاقچی مسلح مواد مخدر در پوشش مأمور

بندرعباس - رئیس پلیس امنیت عمومی هرمزگان از دستگیری راهزن وقاچاقچی مسلح مواد مخدر که در پوشش ماموران اقدم به اخاذی می کرد، در شهرستان بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عبادی نیک گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه افرادی با سلاح ومهمات غیر مجاز اقدام به شرارت ،راهبندان و اخاذی در پوشش لباس فرم مأمور می کنند ،مراتب به صورت ویژه در دستور کار ماموران عملیاتی پلیس امنیت عمومی استان قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی های اطلاعاتی وحضور در منطقه هدف، هویت متهمان که در پوشش مامور نسبت به ایجاد رعب وحشت، راهزنی و قاچاق مواد مخدر به صورت مسلحانه اقدام می کردند شناسایی و دستگیری آنان در دستور کار قرار گرفت.

این مسئول انتظامی تصریح کرد: با انجام کارهای اطلاعاتی و شگردهای پلیسی محل اختفاء متهمان واقع در روستای «گودو» شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از محل مذکور یک قبضه کلت کمری به مراه دو تیغه خشاب و تعداد ۹عدد فشنگ، یک دست لباس نظامی، تعداد ۴۵عدد دستبند پلاستیکی و آلات استعمال مواد مخدر کشف شد.

عبادی نیک با بیان اینکه یک متهم در این زمینه دستگیر شد، اظهارداشت: با توجه به اعترافات متهم و اسناد موجود، هویت دو متهم دیگر این پرونده نیز شناسایی و اقدامات پلیسی جهت دستگیری آنان ادامه دارد.

رئیس پلیس امنیت عمومی هرمزگان بیان داشت : حفظ امنیت و برخورد با متخلفان اولویت اول کار پلیس می باشد و شهروندان عزیز در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیر قانونی توسط افراد فرصت طلب و متخلف ، مراتب را از طریق مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند تا نسبت به برخورد قانونی با آنان در سریعترین زمان ممکن اقدام شود.

کد مطلب 4499461

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