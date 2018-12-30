دستگیری راهزن و قاچاقچی مسلح مواد مخدر در پوشش مأمور

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عبادی نیک گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه افرادی با سلاح ومهمات غیر مجاز اقدام به شرارت ،راهبندان و اخاذی در پوشش لباس فرم مأمور می کنند ،مراتب به صورت ویژه در دستور کار ماموران عملیاتی پلیس امنیت عمومی استان قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی های اطلاعاتی وحضور در منطقه هدف، هویت متهمان که در پوشش مامور نسبت به ایجاد رعب وحشت، راهزنی و قاچاق مواد مخدر به صورت مسلحانه اقدام می کردند شناسایی و دستگیری آنان در دستور کار قرار گرفت.

این مسئول انتظامی تصریح کرد: با انجام کارهای اطلاعاتی و شگردهای پلیسی محل اختفاء متهمان واقع در روستای «گودو» شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از محل مذکور یک قبضه کلت کمری به مراه دو تیغه خشاب و تعداد ۹عدد فشنگ، یک دست لباس نظامی، تعداد ۴۵عدد دستبند پلاستیکی و آلات استعمال مواد مخدر کشف شد.

عبادی نیک با بیان اینکه یک متهم در این زمینه دستگیر شد، اظهارداشت: با توجه به اعترافات متهم و اسناد موجود، هویت دو متهم دیگر این پرونده نیز شناسایی و اقدامات پلیسی جهت دستگیری آنان ادامه دارد.

رئیس پلیس امنیت عمومی هرمزگان بیان داشت : حفظ امنیت و برخورد با متخلفان اولویت اول کار پلیس می باشد و شهروندان عزیز در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیر قانونی توسط افراد فرصت طلب و متخلف ، مراتب را از طریق مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند تا نسبت به برخورد قانونی با آنان در سریعترین زمان ممکن اقدام شود.