به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله جوانی پیش از ظهر امروز در مراسم مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی که در مسجد جامع زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: انقلاب ما جبهه حق را در مقابل جبهه باطل برپا کرد و اگر کسی در زمان حال انقلاب را با عدد و رقم ارزش گذاری کند به بیراهه رفته است.

وی افزود: حماسه ۹ به درستی در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار شده است است زیرا در این روز مردم ایران بار دیگر بصیرت، هوشمندی و ولایتمداری خود را به زیبایی به نمایش گذاشتند و همه دشمنان را متحیر کردند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: قطعا حماسه ۹ دی برای همیشه در تاریخ ماندگار می شود زیرا در این روز مردم با بصیرت ایران اسلامی بر مبنای تکلیف دینی و انقلابی خود یکی از بزرگ ترین و پیچیده ترین توطئه های دشمنان را خنثی کردند.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران همواره رو به پیشرفت است، گفت: امروز شاهد آن هستیم که دشمن با وجود پرداخت هزینه های بسیار هیچ چیز در منطقه به دست نیاورده است.

سردار جوانی تصریح کرد: به لطف پروردگار با گذشت ۹ سال از حماسه ۹ دی مردم کشور همچنان بصیرت و میثاق خود با ولایت را با شکوهی خاص در این روز به نمایش می‌گذارند.

وی افزود: برای فهم عظمت کاری که مردم در ۹ دی سال ۸۸ انجام دادند باید این فتنه مجددا بازخوانی شود چون با بازخوانی این فتنه متوجه می‌شویم که بهترین راه برای شکست این فتنه و خنثی سازی آن جز حماسه ۹ دی راهی وجود نداشت.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: دشمن باید بداند بر اساس تجربه ۴۰ ساله تاریخ هر کجا که خواسته ضربه ای بزند، ضربه محکم تری خورده است.

وی با اشاره به اینکه با وجود همه دشمنی ها در این ۴ دهه انقلاب روز به روز بر عزت ایران اسلامی افزوده شده است، تصریح کرد: اما امروز آنچه که مانده است جمهوری اسلامی است و اساس نظام سلطه در حال تزلزل و فرو پاشی است.