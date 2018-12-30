به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم ظهر امروز یک شنبه در جمع مسئولان و قشرهای مختلف مردم شهرستان بناب به مناسبت حماسه بزرگ ۹ دی با بیان اینکه نهم دی ماه نقطه درخشان در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی است؛ افزود: این روز برگ زرین دیگری بر افتخارات مردم ایران اسلامی بود و هیچ وقت فراموش نخواهد شد.

حجت الاسلام آل هاشم اذعان کرد: نبود شناخت، بصیرت و زمان شناسی عده ای معدود در داخل توطئه از پیش طراحی شده دشمنان را در سال ۸۸ اجرایی کرد که پیامدهای منفی آن هنجارشکنی و توهین به مقدسات مردم در روز عاشورا را به دنبال داشت.

وی تصریح کرد: در همان برهه تاریخی در حالی که مقامات آمریکایی به نقش بی بدیل ایران در منطقه اذعان داشتند، جریانات پس از انتخابات فشارها، زیاده خواهی و تحریم ها را علیه مردم تشدید کرد.

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی سپس در تشریح پیامدهای منفی فتنه ۸۸ اظهار کرد: یکی از پیامدهای فتنه ۸۸ افزایش مطالبات دشمن در مذاکرات هسته ای بود.

وی تصریح کرد: ۹ دی ماه نماد عزت، نماد استقلال و نماد بصیرت مردمی بود که تا پای جان از اصول اسلام محافظت کردند.

وی خاطرنشان کرد: حماسه ۹ دی مردم سراسر کشور فتنه دشمنان را ناکام و نقش بی بدیل بصیرت و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری را در خنثی سازی نقشه های مستکبران بر همگان روشن ساخت.

امام جمعه تبریز با تأکید بر اینکه روز ۹ دی نباید در تاریخ انقلاب اسلامی به فراموشی سپرده شود؛ گفت: توطئه های دشمنان نظام در سال ۸۸ توطئه ای مذبوحانه برای تلخ کامی مردم از شیرینی حضور ۴۰ میلیونی مردم ایران در پای صندوق های رأی بود و حضوری که می توانست به استحکام بیشتر داخلی و نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی در عرصه جهانی به عنوان یک کشور مهم و تأثیرگذار منجر شود، وقایع پس از انتخابات باعث شد دشمنان نظام جمهوری اسلامی به دین حمله کنند و در روز عاشورا با آتش زدن مسجد به قداست عاشورا جسارت کردند.

امام جمعه تبریز اذعان کرد: پیوند ناگسستنی مردم با انقلاب و نظام اسلامی از دستاوردهای حماسه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت است که ملت ایران در برابر رفتارهای ضددینی تاپای جان ایستادند.

حجت الاسلام آل هاشم همچنین یکی از برکات ۹ دی را تقویت پیوند ناگسستنی مردم با نظام و مقام معظم رهبری دانست و بیان کرد: با وجود تمام مشکلات اقتصادی که مقداری از آن از ناحیه دشمنان و مقداری دیگر نیز از بی تدبیری مسئولان داخلی ناشی می شود، مردم به نظام علاقمند هستند.

وی وحدت را تنها رمز پیروزی ایران اسلامی دانست و گفت: موضع مردم و مسئولان با هر سلیقه سیاسی باید در برابر دشمنان اتحاد و همدلی باشد.

امام جمعه تبریز در ادامه گفت: در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان در تلاش هستند با تمرکز بر روی مشکلات اقتصادی و دامن زدن به برخی اعتراضات داخلی جشن های پیروزی انقلاب اسلامی را کمرنگ کنند اما همانطوری که در برهه های مختلف پاسخ مردم به بدخواهان نظام دندان شکن بود، این بار نیز با مشت های گره کرده پاسخ یاوه گویان را خواهند داد. چرا که تنها استان آذربایجان شرقی ۱۰ هزار شهید تقدیم انقلاب نموده است.