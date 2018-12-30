فتنه ۸۸ اصل نظام اسلامی را هدف قرار داده بود

به گزارش خبرنگار مهر سردار خسرو عروج پیش از ظهر یک شنبه در سالن ورزشی ۹ دی آران و بیدگل اظهار داشت: فتنه سال ۸۸ یک جریان خزنده داخلی و خارجی بود که با معجزه الهی حماسه ۹ دی طومارش در هم پیچیده شد.

وی افزود: در آن سالها عده ای عامدانه و عاقلانه طرح ریزی کردند تا از طرح تقلب و شک در انتخابات به اهداف خود که از بنیان کندن خیمه ولایت بود برسند، ولی به حول و قوه الهی موفق نشدند به این نقشه استکباری و خبیث دست پیدا کنند و ذلیل و خوار شدند.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: ما باید جانانه از اعتقادات خود محافظت کنیم، این اصل را رئیس جمهور آمریکا به خوبی فهمید و اذعان کرد که ایرانی هادر خط دفاع از ولایت و اسلام، اگر بر دشمن غلبه کنند پیروز هستند و اگر کشته شوند باز هم پیروز هستند، این یک مکتب عادی نیست و باید با یک نگاه ویژه و خارق العاده برای شکست چنین افراد و انسانهایی که مکتب الهی دارند برنامه ریزی کرد تا شکست بخورند.

وی با بیان اینکه طبق اعتقادات ما و سخن پیامبر (ص) ما وقتی از دنیا برویم سه کتاب به ما می دهند، اولین کتاب،کتاب نعمت هاست، این انقلاب یک هدیه الهی است و نعمتی خدایی است و بر این اساس باید از آن به خوبی مراقبت کنیم و گرنه فرمانده اصلی که خداست بدجوری ما را گوشمالی می دهد، گفت: خون شهدا دیگر نعمتی است که خداوند برای آزادی شما و آسایش ما هدیه داده است و باید از آن مراقبت کنیم، کتاب دوم مربوط به طاعات بندگان است و پس از آن کتاب معصیت ها را به ما می دهند تا تکلیف ما روشن شود.

دشمن با سلاح عقیده و مذهب دنبال استثمار کشورهاست

سردار عروج ادامه داد: قاعده جنگ در دنیا عوض شده است به نوعی که دنیا با سلاح عقیده و مذهب دنبال استثمار کشورهاست، دشمن از سلاح ما نمی ترسد، از مردم ما نمی ترسد از عقیده ای که در قلب و روح ماست می ترسد و جرأت حمله به ما را ندارد.

مشاور فرمانده سپاه پاسداران تصریح کرد: جمع کردن فتنه ۸۸ با تمام معادلات دنیا در تناقض بود وبه نوعی که فقط یک معجزه الهی می توانست چنین قائله ای را در هم بشکند و بر این اساس دست پر توان خداوند فتنه را به حماسه ای بی نظیر در تاریخ انقلاب اسلامی بدل کرد.

وی گفت: این حماسه را خدا در دل مردم ایران ایجاد کرد، زمانی که در جریان فتنه به دستگاه امام حسین (ع) بی احترامی شد مردم خودجوش و بی محابا به صحنه آمدند به نوعی که هیچ نیرو و قدرتی نمی توانست چنین جمعیتی را در سرتاسر ایران به صحنه بکشد و پایه های نظام را محافظت کند، این نشان می دهد که مردم توهین به اعتقادات زیربنایی خود مانند قرآن، اهل بیت و ولی فقیه را بر نمی تابند و در جریان این امور با جان و دل به دفاع از انقلاب، اسلام و نظام بر می خیزند.