زیرساخت های تفریحات دریایی در سواحل هرمزگان ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون همتی در نشست کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان با بیان اینکه طرح های جدیدی برای ساماندهی و زیباسازی سواحل شهر بندرعباس و دیگر مناطق ساحلی و جزایر هرمزگان در دست اجراست، عنوان کرد: احداث بلوار ساحلی شرق بندرعباس، ایجاد پارکینگ شناورهای شخصی، احداث برج ساحلی به عنوان نماد شهر بندرعباس، ساماندهی خورها و توسعه و زیباسازی ساحل سورو از جمله این برنامه هاست.

وی ادامه داد: بندرعباس باید به عنوان نگین شهرهای بندری ایران در کشور و منطقه بدرخشد و ما باید پایه گذار توسعه و زیباسازی سواحل این شهر باشیم.

استاندار هرمزگان افزود: باید زیرساخت های تفریحات دریایی در سواحل شهر بندرعباس فراهم شود و برای تحقق این هدف تمامی دستگاه های مسئول باید مشارکت و همراهی لازم را داشته باشند.

همتی تصریح کرد: سواحل شهر بندرعباس می تواند به یکی از نقاط پرجاذبه برای گردشگران تبدیل شود و نیاز است که زیرساخت های گردشگری در آن فراهم شود.

وی بیان داشت: در شرق بندرعباس ظرفیت ایجاد شهرک های گردشگری وجود دارد و در کنار ایجاد بلوار ساحلی باید این موضوع نیز جدی گرفته شود.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: برنامه های توسعه و ساماندهی سواحل برای دیگر شهرهای ساحلی و جزایر هرمزگان به ویژه جزایر هرمز و لارک نیز باید به طور جدی پیگیری و اجرایی شود.

همتی گفت: با معرفی جاذبه های کم نظیر مناطق ساحلی هرمزگان می توان گردشگران بسیاری را جهت بازدید از این مناطق جذب کرد.