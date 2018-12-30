به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر یکشنبه در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی که در بیت این مرجع تقلید در قم برگزار شد، با اشاره به حماسه ۹ دی اظهار بیان کرد: مردم مومن و انقلابی ایران با حضور در حماسه ۹ دی نشان دادند که در مقابل فتنه گران دارای بصیرت و هوشیاری هستند.



وی با بیان اینکه فتنه گران در سال ۸۸ نشان دادند که به دنبال تغییر نظام و ضربه زدن به اصل ولایت فقیه بودند، افزود: حضور پرشور مردم همیشه در صحنه در حماسه ۹ دی به دشمنان نشان داد که نمی‌توانند به اهداف خود برسند.

استاد سطوح عالی حوزه با بیان اینکه ملت ایران مانع از رسیدن فتنه‌گران به اهدافشان شدند، افزود: ملت مومن و انقلابی ایران روز ۹ دی به میدان آمدند و ثابت کردند همیشه با انقلاب و ولایت هستند.

وی بیان کرد: باید نعمت‌های انقلاب اسلامی را برای مردم تبیین کنیم تا مردم به ویژه نسل جوان با آن آشنا شوند.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه بزرگترین نعمت خداوند نعمت اهل بیت(ع) است، افزود: همه نعمت‌ها در پرتو نعمت اهل بیت(ع) قرار دارند.

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی آثار و برکات بسیاری داشت از جمله می‌توان گفت که پیش از انقلاب اسلامی از نظر مادی روستاها و شهرها از امکانات مناسبی برخوردار نبودند و مردم در فقر زندگی می‌کردند و از نظر معنوی نیز انقلاب اسلامی سبب حاکمیت ولایت فقیه شد.

این مفسر قرآن کریم با بیان اینکه انقلاب اسلامی استبداد داخلی را از بین برد، افزود: هرچه داریم از مردم است و باید قدر مردم را بدانیم.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی با از بین بردن استبداد داخلی موجب حاکمیت مردم سالاری شد و مردم نیز به نعمت‌های بسیاری دست یافتند.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه به برکت انقلاب اسلامی استبداد داخلی از بین رفت و خودباوری و خوکفایی به دست آمد، افزود: پیش از انقلاب مردم در برابر غرب خودباخته بودند ولی امام راحل با انقلاب اسلامی به مردم قدرت داد.

وی با اشاره به اهمیت شهادت در اسلام بیان کرد: یکی از آثار و برکات انقلاب اسلامی احیای فرهنگ جهاد و شهادت است که باید در راستای ترویج آن تلاش کنیم.

مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه پیش از انقلاب دانشگاه‌های کشورمان در خدمت غرب بودند، افزود: به برکت انقلاب اسلامی حوزه و دانشگاه با یکدیگر وحدت دارند و در راستای اهداف انقلاب گام برمی‌دارند.

وی با بیان اینکه همه کودک کشی‌ها و مشکلات منطقه به دلیل حضور رژیم صهیونیستی است، افزود: به امید خدا اسرائیل نابود می‌شود.