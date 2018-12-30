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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۵۷

در جمع اقشار مختلف مردم مطرح شد؛

تقدیر آیت الله نوری همدانی از حضور مردم در گرامیداشت حماسه ۹ دی

تقدیر آیت الله نوری همدانی از حضور مردم در گرامیداشت حماسه ۹ دی

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان با تقدیر از حضور حماسی مردم در مراسم گرامیداشت ۹ دی، گفت: نهم دی ماه روز تجلی دوباره ولایت و انقلاب است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر یکشنبه در جمع اقشار مختلف مردم از حضور حماسی مردم در مراسم گرامیداشت ۹ دی، قدردانی ایرانی کرد و گفت: حضور مردم متدین نشان از بصیرت و هوشیاری آنان نسبت به فتنه‌ها است.

وی با بیان اینکه فتنه گران در ۹ دی، دنبال تغییر نظام و ضربه زدن به اصل ولایت فقیه بودند، بیان داشت: مردم در روز ۹ دی به میدان آمدند و ثابت کردند همیشه با انقلاب و ولایت هستند و نگذاشتند فتنه گران به اهداف خود برسند.

استاد برجسته حوزه افزود: ۹ دی به همین دلیل که گفته شد، باید هر سال باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود تا به همگان و دشمنان نشان داده شود که مردم ایران اسلامی برای حفظ ولایت و انقلاب حاضر هستند حتی خون و جان بدهند.

وی گفت: ۹ دی، روز تجلی دوباره ولایت و انقلاب است و به همین دلیل باید اهداف و آرمان‌های انقلاب برای مردم تبیین شود.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه این حکومت مردم سالاری است و مردم ولی نعمت این انقلاب هستند، بیان داشت: همه باید بدانند این نظام و انقلاب هرچه دارد از این مردم دارد و به همین دلیل مردم صاحبان واقعی انقلاب هستند.

وی افزود: ولایت و انقلاب نعمتی است که خدا به این مردم عنایت کرده و باید قدردان آن بود و برای حفظ آن، تلاش و کوشش کرد.

این مفسر قرآن کریم اظهار داشت: نعمت انقلاب باعث شد مردم و کشور ایران اسلامی به جایگاه حقیقی خود برسد و در همین راستا فرهنگ جهاد و شهادت احیاء شد.

وی گفت: امروز انقلاب ایران باعث شد دشمنان از موشک‌های ایران بترسند و اسرائیل با آن همه تجهیزات نظامی جرأت عرض و اندام در مقابل ایران اسلامی نداشته باشد.

آیت الله نوری همدانی عنوان کرد: ۹ دی روزی بیداری مستضعفان و ضعف شکست جبهه استکبار است و مردم هم به اندیشه غربی‌ها پی می‌برند.

وی بیان داشت: بزرگ‌ترین برکت انقلاب اسلامی این است که جلیقه زردهای فرانسه اعلام کردند، ما مقاومت و ایستادگی در مقابل ظلم را از انقلاب امام خمینی(ره) الهام گرفتیم.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم با بیان اینکه همه مشکلات منطقه توطئه اسرائیل غاصب و کودکش است، افزود: آمریکا و عربستان و سایر کشورهای منطقه براساس توطئه اسرائیل اقدام به مسلمان کشی و جنایت می‌کنند.

کد مطلب 4499473

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