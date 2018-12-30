تقدیر آیت الله نوری همدانی از حضور مردم در گرامیداشت حماسه ۹ دی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر یکشنبه در جمع اقشار مختلف مردم از حضور حماسی مردم در مراسم گرامیداشت ۹ دی، قدردانی ایرانی کرد و گفت: حضور مردم متدین نشان از بصیرت و هوشیاری آنان نسبت به فتنه‌ها است.

وی با بیان اینکه فتنه گران در ۹ دی، دنبال تغییر نظام و ضربه زدن به اصل ولایت فقیه بودند، بیان داشت: مردم در روز ۹ دی به میدان آمدند و ثابت کردند همیشه با انقلاب و ولایت هستند و نگذاشتند فتنه گران به اهداف خود برسند.

استاد برجسته حوزه افزود: ۹ دی به همین دلیل که گفته شد، باید هر سال باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود تا به همگان و دشمنان نشان داده شود که مردم ایران اسلامی برای حفظ ولایت و انقلاب حاضر هستند حتی خون و جان بدهند.

وی گفت: ۹ دی، روز تجلی دوباره ولایت و انقلاب است و به همین دلیل باید اهداف و آرمان‌های انقلاب برای مردم تبیین شود.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه این حکومت مردم سالاری است و مردم ولی نعمت این انقلاب هستند، بیان داشت: همه باید بدانند این نظام و انقلاب هرچه دارد از این مردم دارد و به همین دلیل مردم صاحبان واقعی انقلاب هستند.

وی افزود: ولایت و انقلاب نعمتی است که خدا به این مردم عنایت کرده و باید قدردان آن بود و برای حفظ آن، تلاش و کوشش کرد.

این مفسر قرآن کریم اظهار داشت: نعمت انقلاب باعث شد مردم و کشور ایران اسلامی به جایگاه حقیقی خود برسد و در همین راستا فرهنگ جهاد و شهادت احیاء شد.

وی گفت: امروز انقلاب ایران باعث شد دشمنان از موشک‌های ایران بترسند و اسرائیل با آن همه تجهیزات نظامی جرأت عرض و اندام در مقابل ایران اسلامی نداشته باشد.

آیت الله نوری همدانی عنوان کرد: ۹ دی روزی بیداری مستضعفان و ضعف شکست جبهه استکبار است و مردم هم به اندیشه غربی‌ها پی می‌برند.

وی بیان داشت: بزرگ‌ترین برکت انقلاب اسلامی این است که جلیقه زردهای فرانسه اعلام کردند، ما مقاومت و ایستادگی در مقابل ظلم را از انقلاب امام خمینی(ره) الهام گرفتیم.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم با بیان اینکه همه مشکلات منطقه توطئه اسرائیل غاصب و کودکش است، افزود: آمریکا و عربستان و سایر کشورهای منطقه براساس توطئه اسرائیل اقدام به مسلمان کشی و جنایت می‌کنند.