کشف ۲۵ تن کودشیمیایی احتکار شده در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین براری اظهار داشت: به دنبال اطلاع پلیس کرمانشاه مبنی بر احتکار مقدار قابل توجهی کود شیمیایی احتکار شده در حاشیه شهر کرمانشاه، ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از کارهای اطلاعاتی پلیس، محل احتکار کودهای شیمیایی شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی نسبت به بازرسی از آن اقدام شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: در این بازرسی، ۲۵ تن کودشیمیایی احتکار شده، توسط پلیس کشف شد.

وی بیان کرد: طبق نظر کارشناسان، ارزش محموله احتکاری کشف شده به حدود ۶۰ میلیون تومان می رسد.

وی همچنین از تلاش برای دستگیری صاحب کودهای احتکار شده خبر داد و گفت: اموال کشف شده تحویل اداره جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه شد.