کتاب «مبانی معرفتی نظام انقلابی امت و امامت» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب مبانی معرفتی نظام انقلابی امت و امامت با موضوع واکاوی مبانی معرفتی نظام انقلابی امت و امامت در چارچوب اندیشه امام خامنهای به همت اندیشکده برهان منتشر شد.
این کتاب که از مجموعه کتاب های اندیشنامه نظام اسلامی و حاصل تلاش جمعی از پژوهشگران اندیشکده برهان است در ۸۸ صفحه و در ۶ گفتار، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.
«کلیات»، «مفهوم ریشهای ولایت ولی خدا»، «پیوندهای امّت اسلامی»، «بهشت ولایت» و «در پیرامون ولایت» و «ولایت طاغوت» عناوین گفتارهای ۶ گانه این کتاب هستند.
در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم: «رهبر معظم انقلاباسلامی در دیدار با مردم آذربایجان شرقی نظام جمهوری اسلامی را بهعنوان «نظام انقلابی امت و امامت» معرفی کرده و فرمودند: «یک آگاهی انقلابی، یک کمال سیاسی، در ملّت ایران به توفیق الهی بهوجودآمده است که میتوانند تفکیک کنند بین نظام انقلابیِ «امّت و امامت» و بین تشکیلات دیوانسالاری؛ ... انقلاب یعنی نظام انقلابی؛ این نظام اسلامی، همین نظام امّت و امامت»
به نظر میرسد برای فهم دقیقتر از نظام انقلابی امت و امامت باید به اندیشه و بیان شخص معظمله مراجعه نمود. مجموعه سخنرانیهای حضرت امام خامنهای در تابستان سال ۱۳۵۳ که مقارن با ماه مبارک رمضان بوده است در مسجد امام حسن مجتبی (ع) مشهد مقدس به موضوع زوایای گوناگون اندیشه اسلامی مبتنی بر آیات قرآن کریم میپردازد و در این میان چند سخنرانی پایانی این سلسله جلسات به موضوع امامت و امت اختصاصیافته است. به این منظور متن این چند سخنرانی بهعنوان مبنای بحث برگزیدهشده و پس از اندک تلخیص با دیگر بیانات معظمله در سایر سخنرانیها و گفتارها تکمیل یافته است. بهمنظور حفظ توالی بحث و روشن بودن آن برای مخاطبان متن سخنرانیهای سال ۱۳۵۳ در متن اصلی آورده شده و سایر بیانات معظمله در پاورقی ارائه گردیده است.»
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