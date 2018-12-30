به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فضلی ظهر یکشنبه در مراسم ویژه سالگرد ۹دی در شهر بسطام به میزبانی مسجد جامع این شهر، ضمن بیان اینکه فتنه ۸۸ با برنامهریزی استکبار جهانی برای براندازی انقلاب اسلامی ایران بود، تأکید کرد: ایستادگی و حضور بهموقع مردم درصحنهها سبب شد تا فتنه دشمنان ناکام بماند.
وی بابیان اینکه فتنه ۸۸ با برنامهریزی استکبار جهانی و اجرای مزدوران داخلی برنامهریزی و اجرا شد، بیان کرد: در فتنه ۸۸ هدف دشمنان براندازی حکومت اسلامی ایران بود که البته با ایستادگی مردم روبرو شد و ۹دی ۸۸ پایانی بر هشت ماه جولان دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی بود.
این کارشناس مسائل سیاسی درباره نقش مقام معظم رهبری در مدیریت سال۸۸، توضیح داد: مدیریت و نقشآفرینی معظم له در فتنه ۸۸ بینظیر بود چراکه ایشان با سعهصدر و هوشمندی خودشان تلاش کردند مردم و مسئولان را از صف فتنهگران جدا کردند و این امر بهخوبی جواب داد.
فضلی بیان کرد: مردم نیز در حماسه نهم دی با خیل میلیونیشان نشان دادند که پشتیبان رهبر معظم انقلاب اسلامی و نظام ولایتفقیه هستند و این مشتی محکم بر دهان بدخواهان بود.
وی افزود: امروز بر همگان روشن است که دشمنان قسمخورده انقلاب اسلامی در داخل و خارج با استفاده از شکاف بین مسئولان نظام و مردم تلاش کردند انتخابات ۸۸ را بهگونهای دیگر هدایت کنند تا از آب گلآلود ماهی بگیرند اما بصیرت مردم این اجازه را به آنها نداد.
این تحلیلگر مسائل سیاسی ضمن بیان اینکه باید این اتحاد و همدلی را تحت لوای انقلاب اسلامی و ولایتفقیه حفظ کرد، بیان داشت: دشمن به دنبال ایجاد شکاف در بدنه جامعه و قرار دادن مردم در مقابل نظام و رهبر معظم انقلاب اسلامی است که هرگز به این امر دست نخواهد یافت چراکه مردم ما بصیر هستند.
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