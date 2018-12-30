به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر یک شنبه در اجتماع عظیم حماسه ۹ دی در بجنورد با بیان اینکه دشمنان داخلی سعی دارند ثابت کنند که ایران راهی جز تسلیم در برابر تهدیدهای آمریکا ندارد و به بن‌بست خورده است، اظهار کرد: تمام این ادعاها دروغ و با هدف فریب دادن و ایجاد شکاف بین مردم و نظام از سوی بدخواهان مطرح می شود.

حسینی افزود: مردم ایران در طول ۴۰ سال با تمام مشکلاتی که دشمنان از جنگ، فشارهای نظامی و اقتصادی و تحریم بر آنان وارد کردند تا پای جان ایستاده و از کشور خود دفاع کردند که این شایسته تقدیر است.

وی تصریح کرد: دشمن می داند قدرت ایران برپایه سپاه و مردم استوار است، بنابراین با کاهش بودجه نظامی قصد تضعیف این پایه‌های قدرتی را دارد.

وی با بیان اینکه ۹ دی در تاریخ ایران فراموش نشدنی است، گفت: دشمنان نمی‌خواهند حماسه ۹ دی زنده بماند اما مردم ایران این آرزو را بر دل دشمنانی که بدخواه پایداری نظام هستند، باقی خواهند گذاشت.

دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران، بیان کرد: کسانی که مدعیان انقلاب گری بودند در فتنه ۸۸ دل به طاغوت بستند که در این جریان ضرر بزرگی را متحمل شدند چرا که ملت ایران به هیچ کسی اجازه دخالت در امور کشور را نمی دهد.

حسینی ادامه داد: از آغاز انقلاب شاهد تمام توطئه ها بودیم اما ملت ایران با رهبری درستی که معظم له داشتند، ایستادند و با تحلیل درست و منطقی به این انقلاب تداوم بخشیدند.

وی مطرح کرد: فتنه ۸۸ کاملا برنامه ریزی شده بود و دشمنان در این فکر بودند که می توانند نظام جمهوری اسلامی ایران را برهم بزنند اما این تفکر آن ها بر گل نشست چراکه رهبری قدرتمند و مردمی با اقتدار پشت این نظام تلاش خود را کرده بودند تا دشمنان را شکست بدهند.

دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اضافه کرد: در فتنه ۸۸ افرادی که چهره نظام را سیاه کردند روزی در این نظام صاحب سمت بودند اما همراهی سلطنت طلبان و ضد انقلابیان و همراهی رسانه های غربی نشان از یک توطئه بزرگ علیه نظام بود.

حسینی با بیان اینکه مردم ایران با آرمان های نظام خود عهد و پیمان بستند و پایبند آن هستند، گفت: دشمنان نظام اسلامی فکر نکنند که مردم با ساز آن ها می رقصند چرا که مردم ایران بر سر ارزش های خود با هیچ کسی تعارف ندارند.

وی در ادامه به مقاومت آمریکا در مقابل ایران اشاره و بیان کرد: رئیس جمهور آمریکا برای مقابله با ایران تمام توان خود را گذاشته در حالی که همیشه شکست خورده است.

وزیر اسبق ارشاد با بیان اینکه عربستان سعودی در یمن به هیچ نتیجه ای نرسیده است، اظهار کرد: شرایط آن ها به گونه ای رقم خورده که روزی می رسد هیچ همراهی با نظام اسلامی در جریان سوریه وجود نداشته است.

حسینی گفت: هم اکنون آمریکا هیچ قدرتی در منطقه ندارد و اسرائیل نیز در برابر گروه‌های کوچک همچون حماس ناتوان است.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور، اظهارکرد: هدف دشمنان از بین بردن پایه های نظام است اما مردم ما در کنار رهبری و سایر نهادها همچون سپاه و بسیج که پایه های اقتدار ایران اسلامی هستند اجازه نمی دهند، دشمنان به اهداف خود در این رابطه برسند.

دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران با تاکید براینکه مسئولان برای همراه داشتن مردم باید در سختی زندگی کنند، گفت: امام راحل و مقام معظم رهبری همواره با این روحیه زندگی می‌کردند و می‌گویند مگر می‌شود مسئولی ثروت هزار میلیاردی داشته باشد و بعد بگوید ما طرفدار مردم هستیم.

حسینی همچنین بر انتخاب درست به هنگام رای دادن مردم تاکید کرد و گفت: مسئولی انتخاب نشود که فرصت سوزی کند و سپس همچون وزیر مسکن از وی در مجلس شورای اسلامی تقدیر کنند.

وی از مردم ایران خواست برای انجام هر امری تنها راه پیروزی، مقاومت و ایستادگی را سرلوحه قرار دهند چرا که راه دیگری برای موفقیت وجود ندارد.

دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران تاکید کرد: ضرورت دارد در تمام عرصه ها دست به دست یکدیگر بدهیم تا به موفقیت چشمگیر برسیم.