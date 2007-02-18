به گزارش خبرگزاری مهر، "آهو یاهو" نمایشی سایهای است که بر اساس داستانی منتسب به حضرت امام رضا (ع) مشهور به ضامن آهو نوشته شده است. غریبپور کوشش کرده میان این داستان و واقعه عاشورا نسبتی برقرار کند و مهربانی و رفتار اسوههای مذهبی را با مظلومان و ستمدیدگان به تصویر بکشد.
گویندگان و بازی دهندگان این نمایش عبارتند از ایرج راد، نسیم ادبی، سهراب سلیمی، صنم نکواقبال، مونا کیانیفر، محسن ایمانخوانی، مرجان احمدی، افسانه زمانی، سولماز محسنی، همایون صلاحی، مانا کیانیفر، فرزانه عاقلی، نسیم امیرخسرو، آزاده چاوشی، غزاله مرادیان، المیرا طالبی، سمیه نادری، مرضیه سرمشقی، نگار میرفخرایی، علی ابوالخیریان، کاملیا نوحی و غزل اسکندرنژاد.
از دیگر عوامل گروه نمایش "آهو یاهو" می توان به مدیر صحنه: هنگامه سازش، گروه موسیقی: حامد و امجد ابراهیمی، آرش نیکویی، حسین قاسمزاده، ساغر خادم، سارا احمدی، عباس حیدری، رضا فراهانی، مهدی تاجیک و خوانندگان: مصطفی محمودی، فرزانه ابراهیمی، سیاوش ایمانی و طراح پوستر و بروشور: آرین غریبپور اشاره کرد.
نمایش "آهو یاهو" به تهیه کنندگی جشنواره تئاتر رضوی، اداره کل هنرهای نمایشی اجرا میشود و زمان اجرای آن از 29 تا 9 اسفندماه در دو سانس 10 و 11 صبح ویژه مدارس و روزهای پنجشنبه و جمعه سوم و چهارم اسفندماه ساعت 30/18 برای عموم خواهد بود.
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