مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی در پایگاه انقلاب یزد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی، پیش از ظهر امروز با حضور اقشار مختلف مردم در مسجد حظیره (روضه محمدیه) یزد برگزار شد.

در این مراسم اساتید و رؤسای حوزه‌های علمیه یزد، جمعی از نیروی نظامی و انتظامی، اقشار مختلف مردم، مسئولان، خانواده معظم شهدا، طلاب و روحانیون، دانشجویان، کسبه و بازاریان یزد حضور داشتند.

مردم در این مراسم با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر فتنه‌گر» و «مرگ بر ضد ولایت فقیه» با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

«اراده ملت ما چنین است، دفع خطر ز کل مسلمین است» نیز از دیگر شعارهایی است که امروز در مسجد حظیره طنین انداز شد.

آیت‌الله ابوالقاسم دولابی عضو مجلس خبرگان رهبری و نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان سخنران این مراسم بود.

شرکت کنندگان در این مراسم امروز همچنین با حضور بر مزار یار و همراه امام، آیت‌الله شهید صدوقی، سومین شهید محراب، یاد و خاطره امام و شهدا را گرامی داشتند.