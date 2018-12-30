تظاهرات مردم عراق در اعتراض به سفر جنجالی ترامپ به «الأنبار»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، مردم عراق امروز یکشنبه دست به برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی می زنند.

بر اساس این گزارش، عراقی ها در اعتراض به سفر غیرمنتظره اخیر ترامپ به استان الانبار این تظاهرات را برگزار می کنند.

طبق اعلام رسانه های عراقی، قرار است تظاهرات امروز در ساعت ۱۶ به وقت محلی در میدان التحریر واقع در بغداد برگزار شود.

گفتنی است، رئیس جمهوری آمریکا بامداد چهارشنبه هفته گذشته در اقدامی برخلاف موازین دیپلماتیک، به صورت غیرمنتظره و ناگهانی ضمن سفر به استان الانبار از پایگاه آمریکایی عین الاسد بازدید به عمل آورد.