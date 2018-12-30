۹ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۰۵

از ابتدای سال جاری تا کنون انجام شد؛

تولد یک میلیون و ۲۰۱ هزار نوزاد/ فوت حدود ۳۰۰ هزار نفر در کشور

سازمان ثبت احوال اعلام کرد از ابتدای سال جاری تا کنون یک میلیون و ۲۰۱ هزار کودک در کشور متولد شده است .

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آخرین اطلاعات لحظه ای پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال، از ابتدای سال ۹۷ تاکنون یک میلیون و ۲۰۱ هزار و ۱۸۶ نفر متولد شده اند که از این تعداد ۶۱۵ هزار و ۷ نفر پسر و ۵۸۶ هزار و ۱۷۹ نفر نیز دختر بوده اند.

همچنین براساس آمارهای این پایگاه، طی امروز تا این لحظه دو هزار و ۴۱۸ نوزاد در کشور متولد شده است.

تعداد فوت شدگان سال جاری تا این لحظه نیز ۲۹۲ هزار و ۲۰۲ نفر بوده است که از این تعداد ۱۵۴ هزار و ۸۶۷ نفر مرد و ۱۳۷ هزار و ۳۳۵ نفر نیز زن بوده اند.

براساس آمارهای سازمان ثبت احوال آمارهای فوتی های امروز تا این لحظه ۵۸۷ نفر بوده است.

مهناز قربانی مقانکی

