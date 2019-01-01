به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از قطر، علیرضا بیرانوند در تمرینات تیم ملی فوتبال ایران در کمپ اسپایر قطر آمادگی بالای خود را به رخ کادرفنی می کشد تا بتوان از وی به عنوان شماره یک تیم ملی در جام ملت های آسیا نام برد.

دروازه بان ملی پوش پرسپولیس که در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به خوبی از چهارچوب دروازه تیم ملی حفاظت کرد شرایط جسمانی و روحی خوبی دارد. وی که در فصل جاری یکی از بازیکنان تاثیرگذار برانکو ایوانکوویچ در رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا بود انگیزه زیادی برای درخشش دوباره دارد تا بتواند مشتریان جدی برای لژیونرشدن پیدا کند. بیرانوند در حالی با امیر عابدزاده و پیام نیازمند در اردوی تیم ملی رقابت می کند که تجربه بین المللی اش به مراتب بالاتر است و بعید است کی روش در این بخش سورپرایزی داشته باشد.

بیرانوند در حالی از جایگاه ثابت خود در ترکیب اصلی تیم ملی مطمئن است که سایر ملی پوشان پرسپولیس چنین شرایطی ندارند.

احمد نوراللهی که در فصل جاری رقابت های لیگ برتر یکی از بهترین های سرخپوشان پایتخت بوده است جنگندگی بالای خود را در تمرینات نشان می دهد تا شاید بتواند در نبود سعید عزت اللهی که به دلیل مصدویت جام ملت ها را از دست داد به ترکیب برسد. البته نوراللهی برای حضور در میانه میدان رقبای جدی مانند مسعود شجاعی و امید ابراهیمی دارد. بازیکنانی که تجربه بیشتری با پیراهن تیم ملی نسبت به وی دارند اما کی روش نشان داده است توجهی به این مساله ندارد و هر بازیکنی که آماده‌تر باشد را به زمین می فرستد.

مهد ترابی هافبک تیم ملی فوتبال ایران نیز که قرار ست در نیم فصل دوم پیراهن پرسپولیس را بپوشد یکی از آماده ترین بازیکنان کارلوس کی روش در اردوی قطر است. ترابی با سرعت و هوش بالای خود می تواند سورپرایز کی روش در جام ملت ها باشد. هافبک تیم ملی در حالی رویای حضور در ترکیب اصلی تیم ملی را با خود مرور می کند که وحید امیری هافبک سابق سرخ‌ها و فعلی ترابوزان اسپور ترکیه جدی ترین رقیب وی محسوب می شود.

پرسپولیسی های تیم ملی فوتبال ایران در شرایط ایده آل روحی و جسمانی هستند تا بتوانند موفقیت های خود در تیم باشگاهی را با تیم ملی نیز تکرار کند. تیمی که مردانش رویایی جز قهرمانی در سر نمی پرورانند.