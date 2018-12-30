ناایمن بودن و بدهکاری دو عامل تعطیلی جایگاه سوخت اروندکنار است

فرزاد فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در نامه ارسالی از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی جایگاه سوخت اروندکنار به عنوان «جایگاه ناایمن» معرفی‌شده که بایستی به منظور تأمین امنیت مراجعه‌کنندگان و جلوگیری از بروز هرگونه حادثه احتمالی نسبت به استانداردسازی آن اقدام شود بنابراین پس از انجام کار استانداردسازی و تأیید از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی جایگاه امکان ادامه کار فراهم می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این جایگاه یادشده مبلغ ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به شرکت ملی گاز بدهکار است که باید پرداخت کند.

فرجی با بیان اینکه جایگاه داران پس از تحویل گاز آن را به طور نقدی به خودروداران می‌فروشند، اظهار کرد: جایگاه داران موظف‌اند پس از فروش گاز و برداشت سهم خود مابقی را به حساب شرکت ملی گاز برای واریز به حساب خزانه واریز کنند که متأسفانه این کار توسط جایگاه دار مربوطه در اروندکنار انجام نشده است.

رئیس اداره گاز شهرستان آبادان تصریح کرد: به هر حال جایگاه عرضه سوخت اروندکنار هر دو مشکل عدم استانداردسازی و بدهی را با هم دارد و تا زمانی که این موضوعات رفع نشود، جایگاه تعطیل خواهد بود.

به گفته وی، پیش‌تر بارها با پادرمیانی فرمانداری آبادان و بخشداری اروندکنار به رغم بدهی این جایگاه، سوخت در اختیار آنان قرار داده می‌شد اما این مسئله میزان بدهی شهرداری اروندکنار به عنوان جایگاه دار را انباشته‌تر و با مشکل جدی تر در پرداخت مواجه می‌کرد بنابراین وقتی جایگاه دار وجه را از مردم دریافت می‌کند ملزم به تسویه حساب با شرکت گاز به عنوان تأمین‌کننده گاز مصرفی مورد نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهروندان اروندکناری از آنچه تعطیلی یک ماهه تنها جایگاه سوخت این شهر می‌نامیدند، ابراز گلایه کرده و خواستار رسیدگی مسئولان به رفع این مشکل شدند زیرا به دلیل تعطیلی این جایگاه به اجبار بایستی به بخش‌ها و شهرهای هم‌جوار بروند.