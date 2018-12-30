حضور پرشور اقشار مختلف مردم ولایت مدار سیریک در همایش ۹ دی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم حماسه روز بصیرت «9 دی» پیش ازظهر یکشنبه با حضور پرشور و منسجم اقشار مختلف مردم درسالن غدیر سیریک برگزار شد. از زمان آغاز این مراسم اقشار مختلف مردم و مسئولان که در سالن حاضر شده بودند، شعارهایی در حمایت از ولایت‌فقیه سر دادند.

مردم سیریک ضمن حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی و حضرت امام (ره) و پیروی از مقم معظم رهبری با گرامیداشت حماسه ۹ دی با محکوم کردن ساختار شکنان و سران فتنه با حضور حداکثری خود در آیین گرامیداشت این روز بزرگ به همه ثابت کردند که درراه ولایت همیشه همراه و همگام ولایت و رهبری هستند.

مراسم حماسه نهم دی‌ماه همه ساله در شهرستان سیریک همگام با دیگر اقسا نقاط کشور با گذشت ۸ سال همچنان در حال برگزاری است و همه ساله در این روز بزرگ مردم ولایت مدار سیریک با ولایت فقیه و رهبر مسلمین جهان حضرت عظما خامنه ای تجدید میثاق می کنند

تنها سعادت مردم در پیروی از رهبری و ولایت فقیه است

به گزارش خبرگزار مهر ، همچنین در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام محمد عبادی زاده کارشناس مسائل مذهبی از مرکز استان طی سخنان کوتاهی با بیان اینکه، این مردم در ۹ دی به خیابان آمدند چون به دین و رهبری آنان توهین شد،‌ اظهار داشت: روز ۹ دی ماه سال ۸۸ تجلی حماسه عاشورایی و میثاق معنا داربود که با مقام عظمای ولایت داشتند.

وی در ادامه با بیان اینکه روز ۹ دی سال ۸۸ نقطه سرنوشت ساز تقابل نظام سلطه و جبهه استکبار با اسلام ، انقلاب و ولایت فقیه بود تصریح کرد : حماسه ای ماندگار و عبرت آموز که با حضور آگاهانه و بر خواسته از بصیرت متکی بر ایمان و اراده الهی ملت ایران بوده است شکل گرفت.

عمادی با بیان اینکه حماسه ۹ دی به همه دشمنان درونی و بیرونی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ثابت شد که مردم ایران از نظام و ولایت دست نخواهند کشید افزود : مردم ایران اسلامی همانگونه که در طول ۴۰ سال گذشته نشان دادند با حضور به موقع خود در صحنه های سرنوشت ساز و پیروی از ولایت دست بردار نیستند.

عمادی زاده با بیان اینکه پیروی از ولایت از عوامل اصلی غلبه بر مشکلات است اضافه کرد: پیروی از ولی فقیه از عوامل اصلی غلبه بر مشکلات امروزی است ، و همین هم باعث شده که ملت ایران در برابر تمام مشکلات ایستادگی کند.

آزادی از مشخصه های نظام جمهوری اسلامی است

در این مراسم فرماندار سیریک به ایراد سخن پرداخت و گفت : از شاخصه های بارز نظام جمهوری اسلامی آزادی است که از حکومت جمهوری اسلامی ایران جدا شدنی نیست زیرا جایی که آزادی نباشد مردم توانایی اظهار نظر درباره حکومت نخواهند داشت

عبدالله پرتابیان با بیان اینکه آزادی تضمینی برای محدود کردن قدرتها در حکومتها می باشد اظهار کرد : ملت باید توانایی اظهار نظر داشته باشند، و با وجود اینکه آزادی تضمینی است برای محدود کردن قدرت حکومت است و این یکی از شاخصه های نظام جمهوری اسلامی ایران است

فرماندار سیریک با اشاره به اینکه مردم ولایت ‌مدار ایران اسلامی می‌دانند که تنها سعادت آنان در پیروی از رهبر و ولایت فقیه است، گفت: اگر ولایت فقیه در جامعه نباشد، دنیا و دین نیز هیچ ارزشی نخواهد داشت و دین نیز به ولایت فقیه نیاز دارد و در واقع این دو مکمل یکدیگر هستند