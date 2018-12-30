دشمن به دنبال ایجاد مشکلات اقتصادی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله گنجی ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت ۹ دی در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه دشمن به دنبال ایجاد مشکلات اقتصادی و نارضایتی اقتصادی در کشور است، اظهار داشت: دشمن با تمام توان در مسیر ایجاد نارضایتی در کشور است تا وحدت و یکپارچگی مردم را خدشه دار کند.

وی با بیان اینکه حماسه ۹ دی متاثر از واقعه عاشورا است، تاکید کرد: انقلاب اسلامی سه مرحلی تکاملی داشته که هر سه مرحله در عاشورا اتفاق افتاده است.

مدیر مسئول روزنامه جوان بیان کرد: عاشورای سال ۴۲، عاشورای سال ۵۷ و عاشورای سال ۸۸ زمان های تکاملی برای انقلاب اسلامی به شمار می رود.

وی با بیان اینکه آمریکا راهبردی از سال گذشته برای فشار بر کشور در دستور کار قرار داده اند، اظهار داشت: ایجاد فشار اقتصادی و روانی از مهمترین راهبردهای آمریکا برای ایجاد نارضایتی اقتصادی در کشور است.

مدیر مسئول روزنامه جوان بیان کرد: دشمن به دنبال این است تا افکار مردم را سر دوراهی قرار دهند.

وی تصریح کرد: چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی می گذرد و مردم در این سال ها نشان دادند که دارای بصیرت هستند و همین داشتن بصیرت موجب شده است که مردم در مقابل توطئه های دشمن با ایستند.

مدیر مسئول روزنامه جوان ادامه داد: حرکت در مسیر تولید و تلاش برای افزایش درآمد کشور باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد و نباید درآمد کشور تنها وابسته به نفت باشد.