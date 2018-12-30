بهره برداری از ۴۰ طرح آب و فاضلاب در سالگرد انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان، وزیر نیرو در آیین امضای تفاهمنامه میان وزارت نیرو و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه در ۲۲ بهمن ماه، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ۴۰ طرح را در حوزه آب و فاضلاب شهری و روستایی بهره برداری می کنیم، گفت: در حوزه برق و انرژی نیز طرح‌های بزرگی در حال اجراست.

وی افزود: وزارت نیرو در این دوره استفاده از نیروی کار شایسته را سرلوحه خود قرار داده است که بانوان شایسته نیز در این زمره به حساب می روند؛ چرا که این بانوان هستند که می توانند در حوزه مدیریت مصرف انرژی نقش موثری را ایفا کنند چرا که در خانواده رکن اساسی به شمار می روند.

به گفته این مقام مسوول، ایرانی ها در حوزه مصرف انرژی بد مصرف به شمار می روند که طبیعتا نمی توان در چنین حالتی انتظار توسعه و رشد داشت. البته اگر بخواهیم وضعیت کنونی صنعت آب و برق کشور را با پیش از انقلاب اسلامی مقایسه کنیم باید گفت که رشد خوبی در این حوزه حاصل شده است. این در حالی است که جمعیت ایران سه برابر شده اما تولید فقط ۱۱ درصد افزایش یافته است.

اردکانیان با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۹۹ درصد از کل جمعیت ایران به شبکه های مطمئن و بهداشتی آب دارند، اظهار داشت: جمعیتی که در حال استفاده از شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب هستند نیز حدود ۵۰ درصد است. این در حالی است که از سال ۹۲ تا کنون بیش از ۵.۵ میلیون نفر از جمعیت روستایی کشور تحت پوشش شبکه‌های آبرسانی قرار گرفته‌اند. از سویی دیگر باید گفت هم اکنون حدود هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نصب شده داریم و این ظرفیت تا پایان دولت دوازدهم به چهار هزار مگاوات افزایش می یابد.

اردکانیان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۷ نیروگاه سیکل ترکیبی در استان‌های مختلف کشور در حال ساخت است، اضافه کرد:قصد داریم تا تابستان سال آینده بیش از پنج هزار مگاوات به ظرفیت نصب شده برق کشور اضافه کنیم. هم اکنون اتکای ما به منابع عمومی و بودجه دولت تقریبا به میزان بسیار زیادی کاهش پیدا کرده است و عمدتا به منابع داخلی متکی هستیم.