حماسه ۹ دی روز شکسته شدن خط فتنه بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ محمد تقی اصانلو ظهر امروز در مراسم گرامیداشت ۹ دی شهرستان بیجار که با حضور پر شور اقشار مختلف مردم در حسینیه شهر برگزار شد ضمن گرامیداشت این روز اظهار داشت:حماسه بزرگ ۹ دی یادآور روز است که ملت ایران برای پایان دادن به فتنه سال ۸۸ ان را خلق کردند و دشمنان را ناکام گذاشتند.

وی افزود:مردم ما در ۹ دی سال ۸۸ با الگو گرفتن از رزمندگان دوران دفاع مقدس خط فتنه را شکستند و نگذاشتند دشمنان ما به انقلاب اسلامی گزندی برسانند.

سر دار اصانلو به تلاش های ناکام دشمنان اشاره کرد و بیان داشت: کودتاهای مختلف، کشتن مردم بیگناه توسط منافقین کور دل در کوچه و بازار و به راه انداختن جنگ های قومیتی در چهار نقطه ایران اسلامی از دسیسه های دشمنان برای نابودی انقلاب اسلامی ایران بود و خوشبختانه نتوانستند به اهداف خود برسند.

وی اضافه کرد: کشور عراق با پشتیبانی ۵۲ کشور جنگ تحمیلی را به مردم ایران تحمیل کردند تا از این طریق بتوانند به ما ضربه بزنند اما رزمندگان ما در هشت سال دفاع مقدس با حرکت در مسیر ولایت فقیه و گذشتن از جان خود نگذاشتند یک وجب از خاک ما به دست دشمنان بیفتند.

فرمانده قرارگاه سیدالشهداء در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه فتنه سال ۸۸ چیز جدیدی نبود و موارد مشابه آن با شعار تقلب در انتخابات توسط برخی افراد سرشناس در سال های قبل نیز رخ داده بود، بیان داشت: حضرت امام خمینی (ره) فرمودند : هر کس در مقابل شورای نگهبان بایستد مفسد فی الارض است.

وی تاکید کرد: به راه انداختن انقلاب مخملی و مطرح کردن شعار نقلب در انتخابات قبل از برگزاری انتخابات دسیسه دشمنان برای به خیابان کشاندن عده کمی از مردم برای وارونه نشان دادن انقلاب اسلامی ایران در سال ۸۸ بود.

سردار اصانلو در ادامه با بیان اینکه حماسه نهم دیماه نماد بصیرت مردم است، گفت: این روز ، روز مقاومت و وحدت ملت ایران اسلامی است و امروز مردم ما با حضور در صحنه با خلق حماسه ۹ دی دیگری می توانتد خط مشکلات اقتصادی کشور را بشکنند و نگذارند اقتصاد ما در دست چند نفر که جیره خوار دشمنان هستند بیفتد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:برخی از مسئولان دم از انقلابی بودن می‌زنند و دائم در حال نق زدن هم هستند که کشور تحریم است، این مسئولان بدانند کسی که می‌گوید انقلابی هستم باید معنای استقلال، آزادی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را به تمام معنا قبول داشته باشد.

فرمانده قرارگاه سیدالشهداء یاد آور شد:حماسه نهم دی ثابت کرد که مردم مومن و انقلابی ایران اسلامی همواره از آرمان های انقلاب حمایت می کنند و دشمنان را در راه رسیدن به افکار شوم خود ناکام می گذارند.