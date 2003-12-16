صدام بايد در دادگاه عراق محاكمه شود

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله هاشمي شاهرودي در ديدار با وزير نفت عراق افزود: صدام بيشترين و بدترين جنايتها را عليه مردم ايران و عراق انجام داد و بايد در دادگاهي در خود عراق محاكمه شود تا ابعاد جنايتهاي وي و كساني كه او را كمك كرده اند و ميزان مظلوميت مردم ايران و عراق روشن شود."

وي گفت:" بسياري از جنايتهاي صدام در طول سي سال گذشته عليه مردم عراق، ايران و كشورهاي منطقه به واسطه حمايت هاي قدرتهاي بزرگ از وي همچنان ناشناخته باقي مانده است ودنيا نمي داند كه صدام چه مقدسات، چه شخصيتها و چه ارزشهايي را پايمال كرده و از بين برده است."

رييس قوه قضاييه وجود اسناد ومدارك ايران در خصوص جنايت هاي صدام در جنگ عليه ايران را مورد اشاره قرار داد و خواستار ارايه اين اسناد به دادگاه صالح رسيدگي كننده به جنايات صدام شد."

آيت الله هاشمي شاهرودي بر اجراي هر چه سريعتر انتخابات آزاد با مشاركت تمام گروههاي سياسي و قوميتهاي عراقي تاكيد كرد و گفت:" شوراي حكومتي بايد در اجراي انتخابات، دقت وسرعت لازم را به خرج دهد زيرا اين كار به نفع مردم عراق و شوراي حكومتي است."

گفتني است وزير نفت عراق در اين ديدار با ابراز خرسندي از دستگيري صدام بر تعامل و گسترش روابط ايران و عراق در چهارچوب همكاريهاي سياسي اقتصادي و بر پايه مشتركات دو كشور تاكيد كرد و گفت:" شوراي حكومتي عراق در چند روز گذشته با تاييد اخراج گروهك منافقين از عراق نشانه اي از همكاري اين كشور با ايران را نشان داده است."