شاخص کل بورس امروز افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص کل معاملات بورس اوراق بهادار تهران امروز با 35/1 واحد افزایش به نه هزار و 96/36 واحد رسید.

در پایان معاملات امروز شاخص‌ تالار اصلی ، صنعت و مالی به ترتیب 63/5 ، 2/0 و 7/25 واحد افزایش و شاخص تالار فرعی 83/9 واحد کاهش داشتند.

سهام شرکت‌های ایران خودرو، سرمایه‌گذاری رنا و سرمایه‌گذاری ساختمان ایران‌ بیشترین تاثیر مثبت و سهام شرکت صنایع ملی مس ایران بیشترین تاثیر منفی را بر تغییرات شاخص به خود اختصاص دادند.

در معاملات امروز سهام 136 شرکت داد و ستد شد که سهام 44 شرکت مثبت، 63 شرکت منفی و 29 شرکت بدون تغییر بود.

سهام شرکت‌های فارسیت درود- سایپاآذین- نیروترانس- سرمایه گذاری ساختمان ایران- بانک پارسیان- سرمایه گذاری رنا- ایران گچ- ذغال سنگ نگین طبس بیشترین افزایش نرخ و سهام شرکت‌های حق تقدم چادرملو- لیزینگ ایران- نوسازی و ساختمان تهران- نورد و قطعات فولادی- تراکتورسازی ایران- شیمی دارویی داروپخش- حق تقدم دارویی امین و قند اصفهان بیشترین کاهش نرخ را داشتند.