مدارس ناایمن راتعطیل کنید/درکمبودهاشریکیم،درتصمیمات هم شریک باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جلسه ملاقات وزیر آموزش و پرورش با نمایندگان منتخب شورای انجمن اولیا و مربیان استان‌ها در ساختمان وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

در این جلسه که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید، در بخشی از مراسم نمایندگان منتخب شورای انجمن اولیا و مربیان استانها به بیان دغدغه های خود و انتقاداتی از نحوه تعامل وزارت آموزش و پرورش با این انجمن پرداختند. بسیاری از نمایندگان منتخب بر دوری آموزش و پرورش از سیاسی کاری و تاثیر نپذیرفتن این وزارتخانه در عزل و نصب ها از جریانهای سیاسی تاکید داشتند. در عین حال یکی از خواسته های مشترک آنها تعامل بیشتر این وزارتخانه در تصمیم گیریها با اولیا دانش آموزان بود.

یکی از نمایندگان منتخب در این مراسم با بیان اینکه در تمام جوامع کودکان و نوجوانان اصلی ترین بخش از جوامع هستند، از وزیر آموزش و پرورش خواست به عنوان والدین دانش آموزان حق دخالت در امور پرورشی را داشته باشند. وی با انتقاد از اینکه عموم مصوبه ها را کسانی می نویسند که دور از مسائل واقعی مدارس هستند، از این مقام مسئول خواست تا دانش آموزان را برای زندگی آماده کنند و بر آموزش های خودمراقبتی تاکید کرد.

چقدر برنامه ها، دستورالعمل هایی که به مدارس ابلاغ می شود با علائق بچه ها همسوست؟ چگونه است که در مدرسه مهارت نه گفتن را به دانش آموزان می آموزند اما از سوی دیگر آنها را مجبور می کنند لباس فرمی بپوشند که مورد علاقه بچه ها نیست؟ چگونه است که ادعا می کنیم فضای مدارس باید شاد باشد اما بچه های ما در کلاس های درس خواب هستند چون بچه کلاس اول دبستان باید ساعت ۷:۳۰ سر کلاس درس حاضر باشد؟

وی در ادامه با بیان اینکه دانش آموزان ۱۲ سال از عمر خود را در فضای رقابتی سنگین آموزش و پرورش می گذرانند و بدرفتاری هایشان در آینده با توجه به این فضای رقابتی قابل پیش بینی است، بیان کرد: من چند سوال از وزیر محترم آموزش و پرورش دارم. اینکه چقدر برنامه ها، دستورالعمل هایی که به مدارس ابلاغ می شود با علائق بچه ها همسوست؟ چگونه است که در مدرسه مهارت نه گفتن را به دانش آموزان می آموزند اما از سوی دیگر آنها را مجبور می کنند لباس فرمی بپوشند که مورد علاقه بچه ها نیست؟ چگونه است که ادعا می کنیم فضای مدارس باید شاد باشد اما بچه های ما در کلاس های درس خواب هستند چون بچه کلاس اول دبستان باید ساعت ۷:۳۰ سر کلاس درس حاضر باشد؟ چگونه است که می گوییم باید به بچه ها اعتماد کنیم اما هر صبح قبل از ورود به مدرسه کیفهایشان را می گردیم؟

یکی دیگر از منتخبین استان ها در انجمن اولیا و مربیان نیز با بیان اینکه نیاز امروز بچه هایمان این است که مشارکت فکری و عاطفی آنها پر رنگ شود، اولین اساسنامه اولیا و مربیان را کارامدتر از اساسنامه فعلی دانست و بیان کرد در آن اساسنامه تربیت در اولویت بوده است.

وی در ادامه بیان کرد: نظام آموزش و پرورش ما دانش محور است در حالیکه در دنیا به سمت آموزش محور بودن حرکت کرده اند. در کشوری مانند ژاپن در سال های اولیه تدریس آنها تنها فرهنگ کشورشان را آموزش می بینند و اعتماد به نفسشان بالا می رود تا مانع این شوند که فرهنگ دیگری بر کشورشان غالب شود. ما نیز باید به فرهنگ کشورمان احترام بگذاریم و همچنین به فرهنگ های بومی. بزرگ ترین خطر در هر تغییری این است که با منطق دیروز دست به تغییرات بزنیم.

هنرستان ها نیازمند حرکت به سمت کارآفرینی هستند

در ادامه دیگر منتخب این انجمن در سخنانی مطرح کرد: علیرغم اینکه انتظار می رود رابطه خانه و مدرسه برای رشد و تعالی بچه ها رو به گسترش باشد اما شاهد هستیم انچنان که سزاوار است این هم افزایی صورت نگرفته است. تمرکز گرایی یکی از موانع در این مسیر است.

وی در ادامه با انتقاد از وضعیت هنرستان های کشور، بیان کرد: در هنرستان های ما در بهترین حالت کارگر فنی و نه حتی استادکار فنی، تربیت می شود و جایی برای حرکت به سمت کارآفرینی نیست. برای همین استادکاران ما خوش مشرب نمی شوند چون بین آموزش نظری و مهارتی دیوار کشیده ایم و مسائل حقوقی، روابط عمومی و روان شناسی و مشتری مداری را یاد آنها نداده ایم. باید معلم های ما از نقش خود خارج شوند و مربیگری را بیاموزند.

در سخنان سخنران دیگری راهکارهای اجرایی کردن سند تحول بنیادین نمود داشت و در این باره نیاز اصلی را کار تشکیلاتی دانست.

نماینده دیگری بیان کرد: ما نماینده ۱۴ میلیون دانش آموز و خانواده آنها هستیم. ما در کنار شما بوده و هستیم و از کمبودهای آموزش و پرورش خبر داریم. اما انتظار داریم همانطور که وقت کمبودها کنارتان هستیم، در وقت تصمیمات نیز کنارتان باشیم. انتظار داریم جایگاه انجمن به عنوان یک نهاد مشورتی دیده شود. امروز بسیاری از تصمیمات بدون نظر و اطلاع خانواده ها گرفته می شود. درباره اردوها، کتاب های درسی و... نظر ما لحاظ نمی شود.

وی بیان کرد: هدف آموزش و پرورش متوازن کردن رشته های تحصیلی است اما برای اینکه این ۵۰ درصدی که به سمت هنرستان ها سوق پیدا کرده اند به نتیجه برسد، زیرساخت لازم است. امروز هنرستان های ما کارگاه های مجهز ندارند. اگر بحث این را مطرح می کنیم که هر ایرانی یک مهارت داشته باشد نباید در حد شعار بماند. مدارس به عنوان کانون های پیشرفت محلی باید قرار بگیرند. سیاست و تفکر سیاسی ضرورت آموزش و پرورش است اما سیاست زدگی آفت آن شده است.

انتقاد از محتوای کتاب های درسی

اما دیگر نماینده منتخب انجمن اولیا و مربیان در این مراسم بر دغدغه حمل و نقل دانش آموزی تاکید کرد و دیگری بر مطالبه میلیونی جامعه ذی نفعان آموزش و پرورش برای تحول جدی در کتاب های درسی و تشکیل کمیته ویژه بررسی و تغییر کتابها. وی گفت: کتاب های درسی اهداف سند تحول را دنبال نمی کند و بچه ها را برای جهان امروز و فردا آماده نمی کند. بین حجم، دشواری و پیوستگی مطالب درسی مشکلات جدی وجود دارد. رویکرد این کتاب ها تربیت یک نسل برای ۱۲ سال بعد نیست. این کتابها نه با بازار اشتغال تناسب دارد و نه حتی برای آماده کردن بچه ها برای کنکور.

در این مراسم همچنین از طرح نماد به عنوان یکی از موفق ترین طرح های آموزش و پرورش در راستای کاهش آسیب های اجتماعی نیز تقدیر شد و از سوی دیگر بر اجرای نظرسنجی از اعضای انجمن اولیا و مربیان برای طرح های آموزش و پرورشی نیز گفته شد. اینکه برای استان ها نسخه های بومی پیچشده شود نیز از مطالبه این اعضا بود.

نماینده استان سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه همچنین گفت: جلوگیری از رشد مدارس غیردولتی و نظارت دقیق بر آنها از مطالبه جدی ماست. جان بچه هایمان در خطر است. من از طرف اهالی استانم از وزیر محترم برای حضور در این استان و در جمع خانواده هایی که عزیزانشان در مدرسه سوختند، تشکر می کنم اما پیشنهاد می کنم مدارس غیرایمن را تا زمانی که ایمن نشده اند تعطیل کنید. خود من هر روز نگرانم با یک صدای بلند سقف مدرسه فرزندم روی سرش نریزد.

او سلام پدر دانش آموزانی که در آتش بی تدبیری سوختند را به وزیر رساند و گفت: آنها گفتند به اندازه مسئولیتی که شما دارید از شما نمی گذرند اگر اجازه دهید بار دیگر از این اتفاق ها رخ بدهد.

همچنین در این جلسه درباره معیشت معلمان نیز سخن گفته شد و بیان شد: اگر امروز معیشت معلم را تامین کنید، فردا زندان ها خالی می ماند. بچه ها در حیاط مدرسه یاد می گیرند با هم ارتباط برقرار کنند، کنترل خشم کنند، به محبوبیت برسند یا منزوی شوند. تقاضایمان این است که از کمیت به کیفیت برسیم. آموزش فضائل اخلاقی و هوش معنوی را در مدارس جدی بگیریم.

این مراسم که با سخنرانی بیش از ۱۰ تن از این نمایندگان همراه بود در مجموع حاوی یک پیام بود: جدی گرفتن مشارکت خانواده ها در تصمیم گیری های ستاد مرکزی آموزش و پرورش و بیان نگرانی های اولیا نسبت به آنچه در مدارس می گذرد.