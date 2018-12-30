به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از تجهیز نیروی هوافضای این کشور به پدافند ویتیاز اس-۳۵۰ برای سال میلادی ۲۰۱۹ خبر داد.

این نخستین سامانه میان ‌بردِ زمین به هوای ارتش روسیه خواهد بود و نشانه عزم این کشور برای جایگزینی سیستم‌های قدیمی اس-۳۰۰ است.

در مقایسه با سامانه ای مثل اس- ۴۰۰، ویتیاز بسیار کوچک تر، سبک تر، دارای تحرک بالاتر و بقاپذیری بسیار بیشتر در میدان نبرد است.

این در حالی است که نیروهای هوافضای روسیه طی سال میلادی آینده، دهها مجموعه تسلیحات موشکی پانتسیر-اس و سامانه دور برد اس-۴۰۰ نیز دریافت خواهند کرد.

نیروهای روسی مستقر در منطقه کریمه و آرکتیک نیز از پانتسیر-اس و اس-۴۰۰ برخوردار خواهند شد.