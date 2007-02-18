پذیره نویسی کل سهام شرکت بورس کالای ایران پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بورس فلزات، سید علی اکبر هاشمیان دبیر هیئت اجرایی تاسیس شرکت سهامی بورس کالای ایران ضمن اعلام این خبر، افزود: حدود 32 درصد از سهام این شرکت از روز شنبه 28 بهمن ماه به قیمت هر سهم 100 تومان جهت پذیره نویسی عموم از طریق شعب online بانک ملت در سراسر کشور عرضه شده بود.

وی گفت: برای انجام پذیره نویسی سهام شرکت بورس کالای ایران، مدت 5 روز کاری پیش بینی شده بود که خوشبختانه تا اواسط روز دوم یعنی یکشنبه 29 بهمن ماه، کل سهام تخصیص داده شده، توسط مردم خریداری شد.

هاشمیان اظهار داشت: سرمایه شرکت بورس کالای ایران 10 میلیارد تومان منقسم به 100 میلیون سهم 100 تومانی با نام عادی است که 6 میلیارد و 805 میلیون و 4 هزار و 500 تومان آن توسط موسسین پرداخت شده است و باقی سرمایه به میزان 3 میلیارد و 194 میلیون و 995 هزارو 500 تومان از طریق پذیره نویسی اخیر تامین گردید.

دبیر کل سازمان بورس فلزات تهران گفت: بر اساس مصوبه هیئت اجرایی تاسیس شرکت بورس کالا، حداقل تعداد سهام قابل پذیره نویسی برای اشخاص حقیقی و حقوقی 1000 سهم وحداکثر 10 هزار سهم بود که می بایست تماما به صرت نقدی هنگام پذیره نویسی پرداخت می شد.

هاشمیان در مورد زمان برگزاری اولین مجمع عمومی سهامداران شرکت بورس کالای ایران نیز گفت: به زودی در هیئت اجرایی در مورد زمان برگزاری این مجمع تصمیم گیری و به اطلاع عموم خواهد رسید.