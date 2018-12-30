زیرساخت های لازم در بازار تبریز باید تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان ظهر امروز یک شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات زیرساختی بازار تاریخی تبریز با بیان اینکه بازار تبریز یکی از ظرفیت های بزرگ گردشگری و تاریخی این کلانشهر است، ادامه داد: بازار تبریز افتخار ایران محسوب می‌شود و سازمان میراث فرهنگی و سایر ارگان ها باید مشکلات این بازار را حل کنند.

وی با تاکید بر اینکه بازار تبریز می تواند جذب کننده تعداد زیادی از گردشگران باشد، ادامه داد: میراث فرهنگی باید نقشه نهایی را تنظیم کند تا سایر ارگان‌های متولی به صورت زنجیر وار به بررسی آنها اقدام کنند و کارها پیش رود.

پزشکیان با بیان اینکه اعتبارات لازم برای تکمیل نواقص بازار تبریز نیز باید تخصیص یابد، افزود: باید کاری کرد تا بازار تاریخی تبریز که به عنوان نگین این شهر مطرح است به عنوان اصلی ترین جاذبه گردشگری مطرح باشد.

فرماندار تبریز نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه نباید مشکل تعداد اندکی از اصناف به کل بازار تعمیم داده شود، گفت: برخی مشکلات و مسائل حقوقی هم وجود دارد که باید حل شود.

علیار راستگو با بیان اینکه کارگروه تخصصی بازار از سال گذشته در فرمانداری تشکیل شده است و باید با هیئت امنای تیمچه ها جلسات مشترکی برگزار کرد، گفت: امر ساماندهی امورات بازار باید طبق استانداردهای میراث فرهنگی اجرا شود.