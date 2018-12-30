همایش «خانواده موفق» در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش «خانواده موفق» با موضوع سبک زندگی اسلامی به منظور ارتقای سطح دانش و مهارت های زندگی بانوان روز یکشنبه در سالن اجتماعات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام حسین دهنوی، مشاور خانواده در این همایش گفت:دین اسلام برای بخش های مختلف زندگی زناشویی برنامه دارد برای تک‌تک مهارت‌های زناشویی که غربی‌ها مطرح می‌کنند، روایت های فراوانی داریم که باید اطلاع رسانی و فرهنگ سازی شود.

وی افزود: به طور مثال برای مهارت ارتباطی که غربی‌ها ارائه‌ می‌دهند روایت داریم، چهارده قرن قبل پیامبر اسلام می‌فرماید: «اگر زن و مرد کنار یک‌دیگر بنشینند، آن مکان تبدیل به محل رفت و آمد فرشتگان الهی می‌شود» یا «اگر مرد کنار خانمش بنشیند، از اعتکاف در مسجد من در نزد خدا محبوب تر است».

حجت الاسلام دهنوی بیان کرد:غربی ها در خصوص مهارت ابراز محبت مطرح می کنند زن و مرد با محبت در کنار یکدیگر بنشینند، چهارده قرن قبل پیامبر اسلام می فرمایند اگر مرد به زن و زن به مرد نگاه محبت آمیز داشته باشند، خدای تعالی به آنها به دیده رحمت نگاه می کند و اگر زن و مرد کنار یکدیگر بنشینند و با یکدیگر کلام محبت آمیز داشته باشند، ثوابش برابر با هفتاد حج مقبول است.

وی اضافه کرد:دین اسلام برای تمام زوایای زندگی بشر حرف و برنامه مدون دارد که با عمل به آنها می توانیم از بن بست های زندگی ما خارج شویم.

این مشاور خانواده افزود:امروزه متاسفانه برخی مشاوران تحصیل کرده کشورهای غربی بر اساس مبانی غربی دستورالعمل های لازم را به خانواده ها ارائه می دهند نه مبانی دین اسلام.

وی اظهار کرد: اگر بر اساس برنامه های دین اسلام زندگی خود را مدیریت کنیم زندگی مان گلستان می شود.

اجرای نمایش طنز و ارائه مطالب مفید در خصوص راهکارهای پیشگیری از اعتباد از دیگر بخش های این همایش بود.

سه نشست این همایش با موضوعات متنوع با محوریت خانواده امروز یکشنبه ساعت ۱۵ و ۳۰ عصر، دوشنبه ساعت ۹:۳۰ صبح و ساعت ۱۵:۳۰ عصر در سالن اجتماعات بانو سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین برگزار خواهد شد.