به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه تبیان، تعلیم و تربیت مانند بسیاری از فناوری های نوین، در تلاش است که از همه توان فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در جهت منافع نظام های آموزشی بهره بگیرد.

در این راستا، الناز فطیرخورانی، مدیر مرکز یادگیری تبیان گفت: موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان در نظر دارد با اجرای این جشنواره گامی در راستای ایجاد شادابی و استفاده از توان معلمان و دانش آموزان در زمینه تولید محتوا بردارد.

وی افزود: خلاقانه بودن، متناسب بودن آثار با اهداف بیان شده در برنامه های درسی و قابلیت نصب و اجرا بودن آثار ارسالی از جمله شرایط فنی و اختصاصی آثار تولیدی شرکت کننده در این جشنواره است.

مدیر مرکز یادگیری تبیان، محورهای این جشنواره را تولید درس‌ افزارهای آموزشی صرفا متناسب با موضوعات کتاب‌های درسی دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم، تولید اجزای آموزشی متناسب با موضوعات کتاب‌های درسی دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم، تولید نرم‌افزارهای پرورشی و قرآنی در حوزه‌ آموزش ‌و پرورش و تولید نرم‌افزارهای بازی و سرگرمی آموزشی با تاکید بر مفاهیم کتاب‌های درسی، عنوان کرد.

وی با اشاره به این که شرکت کنندگان جشنواره تولید محتوای الکترونیکی دانش آموزان، هنرجویان، معلمان و مربیان می باشند، گفت: اهداف این جشنواره توسعه و تعمیق فرهنگ تولید محتوی الکترونیکی واستفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یادگیری، ایجاد زمینه مناسب برای شناسایی و پرورش توانمندی‌های معلمان، دانش‌آموزان، دانشجو معلمان و مدرسان در تولید مواد و رسانه‌های الکترونیکی یادگیری، تولید مواد و رسانه‌های یادگیری متناسب با نیاز معلمان و دانش‌آموزان و استفاده از آن‌ها در فرایند تدریس، زمینه‌سازی برای مشارکت فعال معلمان و مربیان در تولید، تکمیل و غنی‌سازی مواد و منابع متنوع یادگیری، توانمندسازی مدرسه برای ایفای نقش اصلی و محوری در نیل به وضع مطلوب در تولید و بهره‌برداری از مواد و رسانه های یادگیری، مراکز و منابع متنوع یادگیری و همچنین ایجاد زمینه استفاده از مواد و رسانه‌های آموزشی مبتنی برفناوری‌های آموزشی در فرآیند یاددهی و یادگیری می باشد.

فطیرخورانی گفت: مهلت ارسال آثار تا 15 آذرماه سال جاری می باشد و شرایط عمومی آثار بدین گونه است که: آثار تولیدی باید محصول فعالیت خلاقانه فردی و یا گروهی دانش‌آموزان، معلمان، دانشجویان و مدرسان باشد.

گفتنی است، علاقمندان به منظور کسب اطلاعات تکمیلی و شرکت در مسابقات می توانند به آدرس اینترنتی: https://edu.tebyan.net مراجعه کنند.