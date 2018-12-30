نظارت صحیح بر توزیع گوشت مرغ منجمد و گوشت قرمز در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اطلاع‌رسانی، به اهداف برگزاری این جلسه اشاره کرد و افزود: هدف از برگزاری شورای اطلاع‌رسانی، سیاست‌گذاری است و باید تصمیم گرفته شود که مدیران چگونه باید به رسانه‌ها پاسخ دهند و ارتباط لازم را با رسانه‌ها داشته باشند.

وی اظهار کرد: در این جلسه مشکلات رسانه‌ها و مشکلات ارتباط آنان با دستگاه‌ها و مدیران بررسی شود، باید در این جلسات مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر خانه مطبوعات حضور داشته باشد

استاندار زنجان گفت: باید مشکلات و نوع ارتباط آنان با فضای مجازی و رسانه‌ها و مشکلات رسانه‌ها بررسی شود.

حقیقی در خصوص توزیع مرغ در استان زنجان گفت: باید توجه داشت که قیمت مرغ در زنجان ارزان‌تر از سایر استان‌ها است ولی باید رئیس سازمان جهاد کشاورزی نسبت به توزیع گوشت مرغ و قرمز به رسانه‌ها پاسخگو باشد.

وی ابراز کرد: با متخلف برابر قانون برخورد می‌شود و رسانه‌ها در رابطه با مسائلی که به آبروی مردم ارتباط دارد، محتاط‌تر برخورد کنند، چراکه این‌گونه مسائل سبب ایجاد نگرانی می‌شود.

استاندار زنجان بر نظارت صحیح بر توزیع گوشت مرغ منجمد و گوشت قرمز در استان تأکید کرد و گفت: با افرادی که از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کنند برخورد می‌شود.

حقیقی با بیان اینکه باید موضوع اطلاع‌رسانی دولت در این شورا سیاست‌گذاری شود، ابراز کرد: باید نحوه اطلاع‌رسانی چهل‌سالگی انقلاب بررسی شود.