به گزارش خبرنگار مهر، یکی از جنجال‌های نیم فصل لیگ برتر، جدایی جواد نکونام از نساجی، پیوستن او به پیکان و نحوه وتو شدن تصمیم مدیرعامل باشگاه پیکان توسط رییس کارخانه ایرانخودرو در خصوص حضور نکونام در پیکان بود. تصمیمی که می‌تواند پشت پرده‌هایی فراتر از آنچه در نامه هاشم یکه زارع عنوان شد داشته باشد.

مسئولین باشگاه نساجی که راضی به جدایی نکونام از این تیم نبودند بی میل برای بازگشت وی به این تیم نیستند. در این خصوص خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد امروز جلسه‌ای در دفتر یکی از مسئولین باشگاه نساجی برگزار می شود که احتمال حضور برخی چهره های سیاسی استان مازندران در این جلسه هم وجود دارد. در این جلسه در خصوص بازگشت نکونام به نساجی صحبت و تبادل نظر خواهد شد.

احتمال دارد خروجی این جلسه بازگشت جواد نکونام به تیم نساجی باشد.