۹ دی خط بطلانی بر توطئه های دشمنان نظام و انقلاب کشید

سرهنگ مرتضی عمومهدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۹ دی روزی بود که حضور مردم خط بطلانی بر تمامی توطئه های دشمنان داخلی و خارجی کشید، اظهار داشت: در سال ۱۳۸۸ دشمن برنامه ریزی کرده بود تا با ایجاد یک انقلاب مخملی، انقلاب اسلامی ایران را سرنگون کند اما هوشیاری رهبری و ایمان مردم مانع از این کار شد.

وی با بیان اینکه هشت ماه مردم را درگیر مسئله و فتنه دروغین تقلب در انتخابات کردند، افزود: سران فتنه بدون آنکه سند و مدرکی داشته باشند تشویش اذهان عمومی را تقویت می کردند و توصیه های رهبری و مسئولان نظام به آنها نیز کارساز نبود.

فرمانده سپاه کاشان مسئله تقلب در انتخابات را تنها بهانه ای برای سران فتنه قلمداد کرد و گفت: فتنه گران قصد داشتند با ابزار تقلب برای نظام مقدس جمهوری اسلامی چالش ایجاد کنند و بر همین اساس هر روز مردم را به بهانه های مختلف به خیابان می کشاندند.

عمومهدی با بیان اینکه در هشت ماه نخست سال ،۸۸ نظام و اقتصاد دچار رکود و نظام آموزش دچار مشکل شده بود، ابراز داشت: در روز ۶دی آشوبگران به عزای امام حسین (ع) هتک حرمت کرده و عزاداران حسینی را مورد آزار و اذیت قرار دادند اما مردم با چشمانی اشک بار آشوبگران را از صحنه بیرون راندند.

عمومهدی ضمن اشاره به تظاهرات خودجوش مردم در روزهای هفتم و هشتم دی ماه علیه اختشاش گران و سران فتنه افزود: این حرکت خودجوش موجب شد تا آحاد مردم در سراسر کشور حماسه ۹ دی را به وجود آورند و ارادت خود را به ولایت و اهل بیت (ع) نشان دادند که این موضوع نشان داد حضور مردم در صحنه موجب خنثی سازی فتنه دشمنان است و عدم حضور آنان سوء استفاده دشمن را در پی دارد.