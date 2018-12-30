۵۳۵۴ گلزار شهید در مازندران ساماندهی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رازجویان ظهر یکشنبه در جلسه ساماندهی گلزار شهدای استان با بیان اینکه از هزار و ۶۰۴ گلزار شهدای استان تاکنون ۶۹۴ گلزار ساماندهی شده است، گفت: از ۱۰ هزار و ۲۵۷ مزار نیز تاکنون پنج ۳۵۴ ساماندهی شده است.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران از عدم حضور مدیران در جلسه ساماندهی گلزار شهدا انتقاد کرد و گفت: در روز حماسه ۹ دی بی توجهی مدیران به شهدایی که امنیت امروز کشور مرهون جانثاری ایشان هست توجیهی ندارد و تمثال مبارک یکی از شهدا را برای مدیران کل غایب ارسال کنید تا با نصب تمثال یادآوری شود امنیت امروز مرهون خون شهدا است

رازجویان با انتقاد از عدم حضور مدیران در این جلسه ، اظهار داشت: امنیتی که امروز در سطح جامعه حاکم است مرهون خون شهدایی است که برای دفاع از میهن از جان خویش گذشتند.

وی با اشاره به اینکه شعار مدیران در پاسداشت خون شهدا باید به عمل تبدیل شود ، افزود : مدیران در حالی در یادواره شهدا حضور پررنگ دارند که در ساماندهی گلزار این شهدا که وظیفه آنهاست بی توجه هستند

رازجویان ساماندهی گلزار شهدا را امری ضروری و اجتناب ناپذیر برشمرد و افزود: برگزاری جلسات ساماندهی گلزار شهدا نباید مشمول زمان شود و این جلسات باید در کوتاه ترین زمان ممکن برگزار تا نسبت به ساماندهی گلزار شهدا اقدام شود.