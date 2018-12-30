به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو درخواست دانشگاه شانگهای چین در خصوص آغاز همکاری علمی و پژوهشی با دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، با مشارکت دفتر همکاریهای علمی و بینالمللی دانشگاه، نشستی نماینده دانشگاه و نماینده علمی دانشگاه شانگهای برگزار شد.
طی این نشست زمینههای همکاری مشابه علمی بررسی و مفاد تفاهمنامه همکاری فیمابین دانشکدههای مهندسی برق و الکترونیک دو دانشگاه تدوین شد. پیرو موافقت ریاست دانشکدهها، این تفاهمنامه به مدت شش سال به امضاء رسید.
همزمان با انعقاد تفاهمنامه، دانشگاه شانگهای درخواست مکتوب جهت تبادل دانشجو و اساتید از دانشکده مهندسی برق جهت گذراندن دورههای مطالعاتی و پژوهشی در چین ارائه کرد که در این راستا با مکاتبه روابط بینالملل دانشگاه، هزینههای تحصیل و اسکان برای دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بهصورت رایگان و بر عهده دانشگاه مقصد است.
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