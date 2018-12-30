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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۳۹

امام جمعه بافت:

دشمن به دنبال فتنه جدید است/لزوم مدیریت مسائل اقتصادی

دشمن به دنبال فتنه جدید است/لزوم مدیریت مسائل اقتصادی

بافت - امام جمعه بافت با هشدار در خصوص اینکه دشمن به دنبال فتنه جدید است، گفت: دشمنان قصد دارند از سوء تدبیر بعضی مسئولان در بازار و اقتصاد بر علیه نظام استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مهدی زاده پیش از ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت حماسه نهم دی ماه اظهار داشت: حماسه ۹ دی‌ماه یک حماسه عظیم و ماندگار برای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه حضور مردم در صحنه آتش فتنه را خاموش کرد، گفت: مردم در ۹ دی با بصیرت خود فهمیدند که هدف فتنه گران عمود خیمه ولایت است و ۹ دی چشم فتنه را درآورد.

مهدی زاده گفت: از منافقین تا استکبار همه پشت سر فتنه گران آمدند برای اینکه فتنه گران اصل ولایت را نشانه گرفته بودند.

وی گفت: ۹ دی مربوط به هیچ جناح سیاسی نیست و متعلق انقلاب است و انقلاب را بیمه کرد.

امام جمعه بافت با اشاره به اینکه دشمن از ۹ دی درس گرفته است، افزود: مسئولین مواظب باشید و انقلابی بودن مهم نیست انقلابی ماندن مهم است و بعضی از نمایندگان خائن و جاهل به دنبال تطهیر و شکستن حصر سران فتنه هستند و اگر حصری برداشته شود سران فتنه قطعا محاکمه و اعدام می‌شوند.

مهدی زاده بیان کرد: اگر در مواضع دیپلماسی آنچه رهبری می‌گفت عمل می‌شد برجام این‌گونه نمی‌شد که همه‌چیز را بدهیم و هیچ‌چیز را نگیریم.

وی ادامه داد: امروز آمریکا این‌قدر افول پیداکرده است که هفت تریلیون دلار هزینه می‌کند و با این‌حال رئیس جمهورش مخفیانه به یک کشور خاورمیانه می‌آید ولی ما هنوز به دنبال آمریکا هستیم.

وی گفت: هشت ماه بی‌توجه به مواضع ولایت در برجام با اروپاها بحث می‌کنیم و هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌ایم و اروپا به دنبال تحریم سپاه و از بین بردن قدرت دفاعی و موشکی کشور در مذاکرات است.

امام جمعه بافت تصریح کرد: مسئولان مواضع رهبری در مسئله cft و fatf  را ببینید چرا که این دو مانند کاپیتولاسیون است و می‌خواهند سپاه قدس و جبهه مقاومت را با fatf تحریم کنند که ضرر fatf کمتر از برجام نیست.

وی با هشدار در خصوص اینکه دشمن دنبال فتنه جدید است، افزود: مسئولان متوجه باشند ایادی دشمنان به‌وسیله فضای مجازی مسموم و حصر اقتصادی به دنبال فشار اقتصادی هستند.

مهدی زاده بیان کرد: دشمنان با سوء تدبیر بعضی مسئولان در بازار و اقتصاد به دنبال ضربه اقتصادی به کشور است.

وی با تاکید بر لزوم مدیریت صحیح مسائل اقتصادی گفت: مگر مشکلات اقتصادی کشور از زمان جنگ بیشتر است که الآن این‌قدر قیمت کالاها بالا رفته است؟

امام جمعه بافت بیان کرد: دستگاه قضا که با سلطان قیر و سکه برخورد کرد کار خوبی بود ولی انتظار مردم از دستگاه قضا برخورد با مفسدان دولتی است.

کد مطلب 4499536

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