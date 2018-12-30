واحد سی.تی.اسکن بیمارستان شهید بهشتی اردستان کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهیار حاجی مالیان پیش از ظهر یکشنبه در مراسم کلنگ زنی واحد سی.تی.اسکن بیمارستان شهید بهشتی اردستان اظهار داشت: ساختمان سی.تی.اسکن اردستان با پیگیری های انجام شده در محل بیمارستان شهید بهشتی ساخته خواهد شد.

وی افزود: این پروژه در زمینی به مساحت ۲۰۴ متر مربع و با احداث ۱۰ اتاق از جمله واحد سی.تی.اسکن، پذیرش، انتظار، سرویس های بهداشتی و اتاق نگهبانی ساخته خواهد شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان اردستان گفت: اعتباری که برای احداث این واحد سی.تی.اسکن برآورد می شود شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است که بخشی از آن تا کنون توسط خیران سلامت شهرستان تأمین شده و در ادامه از اعتبارات ملی استفاده خواهد شد.

حاجی مالیان با بیان اینکه شروع کار این مجموعه در اسرع وقت بعد از کلنگ زنی آغاز می شود، تصریح داشت: این مجموعه با زمانبندی مناسبی که صورت گرفته در هفته دولت سال ۹۸ افتتاح خواهد شد.

وی همچنین ابراز داشت: برای اینکه مجوز مرکز سی.تی.اسکن به اردستان داده شود باید درجه بیمارستان شهید بهشتی اردستان ارتقاء پیدا می کرد، در حال حاضر بیمارستان اردستان ۹۶ تخت خوابه تعریف می شود که در این حالت سی تی اسکن به این بیمارستان تعلق گرفت.