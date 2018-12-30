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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۴۲

مدیر صندوق بیمه اجتماعی مازندران:

۱۷۰۰ خانوار جویباری بیمه اجتماعی هستند

۱۷۰۰ خانوار جویباری بیمه اجتماعی هستند

جویبار - مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، عشایر و روستایی مازندران گفت: ۲۰ درصد خانوارهای جویباری شامل هزار و ۷۰۰ خانوار تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیمی بعدازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه ۲۰ درصد مشمولان شهرستان جویبار تحت پوشش این بیمه هستند، گفت: در این شهرستان ۵ هزارو ۵۰۰ نفر مشمول این بیمه هستند که تنها یک هزارو ۷۰۰ خانوار یعنی ۲۰ درصد مشمولان تحت بیمه عشایری و روستایی قراردارند.

وی با اعلام اینکه در استان مازندران ۴۳ هزار قالیباف تحت پوشش تامین اجتماعی بودند ، خاطر نشان کرد: این  تعداد پوشش بیمه ای  بیش از سهمیه سازمان تامین اجتماعی استان بوده است که در همین راستا بیمه ۲۲ هزار قالیباف قطع شده است.

وی تصریح کرد: در تفاهم نامه صورت گرفته بین بیمه عشایری، صنعت معدن و تجارت و حوزه بانوان استانداری بیمه مجدد این افراد در صندوق بیمه عشایری و روستایی از سر گرفته می شود.

ابراهیمی با اشاره به اینکه در این شهرستان از حدود یک هزارو ۴۰۰ قالیباف بیمه شده ، بیمه یک هزار نفر  قطع شده است ، اظهار داشت: تاکنون در جویبار ۴۰۰ قالیباف تحت پوشش بیمه عشایری و روستایی قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: همه افراد بالای ۱۸ تا ۵۰ سال می توانند از خدمات این صندوق بهره مند شوند و حق بیمه سالانه این صندوق مبلغ ۲۴۰ تا ۵۴۰ هزار تومان است.

کد مطلب 4499542

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