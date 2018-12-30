به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان پیش از ظهر یکشنبه در همایش «هر ایرانی یک‌دیده بان پیشگیری»، اظهار کرد: این همایش باهدف تبیین جایگاه مردم در تحقق امنیت اجتماعی و شکل‌گیری تشکیلات مناسب در این زمینه شکل‌گرفته است.

وی با اشاره به وظایف حوزه پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، گفت: مسئولیت سازمان‌دهی و هدایت راهبردی تمامی موارد در این حوزه بر عهده قوه قضائیه است اما مسئولیت‌پذیری در این رابطه به عهده آحاد ملت و تمامی نهادها است.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز با اشاره به اهمیت توجه به جایگاه فرهنگ پیشگیری در کشور، افزود: جامعه ایران جوان و پرانرژی بوده و نیازمند مراقبت است زیرا در حال گذر از جامعه سنتی به مدرن و فراتر از آن هستیم، این گذر به‌یقین تبعاتی دارد و جامعه را دچار چالش‌هایی خواهد کرد.

فاضلیان با تأکید بر اینکه ماهیت انقلابمان دینی است که ناخواسته ما را در تقابل بافرهنگ غیردینی حاکم بر غرب قرار می‌دهد، گفت: این تقابل‌ها می‌تواند منشأ تحولات اجتماعی در جامعه شود، به همین دلیل توسعه فرهنگ پیشگیری اهمیت دارد.

وی بابیان اینکه باید اثرات ناهنجاری‌ها را بشناسیم، گفت: تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری در مردم از عوامل مهم در خصوص توسعه فرهنگ پیشگیری است. مشارکت‌های مردمی در تأمین سلامت و امنیت جامعه ضروری است.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه امنیت متعلق به همه مردم است و در نظام مردم‌سالاری دینی نگرش‌ها در این خصوص طلبکارانه نبوده بلکه مسئولیت پذیرانه است، گفت: اگر جامعه از پیشرفت فرهنگی و رفاه اقتصادی بهره‌مند باشد و سطح آگاهی مردم از حقوق خود بالا باشد می‌توانند نقش مهمی در تأمین امنیت اجتماعی ایفا می‌کنند اما اگر جامعه در این زمینه‌ها دچار مشکل شود مردم به‌سوی قانون‌گریزی سوق می‌یابند و این شرایط عامل ناامنی اجتماعی است.

فاضلیان در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه سجام در البرز، گفت: در البرز ۶۰۰ عضو دیده‌بان داریم و ۱۰ هسته پیشگیری نیز تشکیل‌شده است زیرا پیشگیری امری فراگیر در جامعه است و باید اطلاع‌رسانی دقیق برای توسعه آن صورت گیرد.