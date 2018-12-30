تحقیق در مورد قطع ناگهانی خدمات تلفنی ۹۱۱ پلیس آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی نت، مشکل یادشده که دو روز قبل رخ داد تا بدان حد جدی بود که کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا اعلام کرده که در مورد آن تحقیق خواهد کرد.

قطع برق و ناممکن شدن دسترسی به خدمات سنچری لینک باعث شده بسیاری از افرادی که از خدمات تلفن، اینترنت و تلویزیون آن استفاده می کردند هم نتوانند به سرویس های یادشده دسترسی یابند. در مجموع این مشکلات در ۳۵ ایالت آمریکا رخ داده که بیشترین میزان مشکل مربوط به ایالت های آیداهو، نیومکزیکو و مینه سوتا بوده است.

بررسی ها نشان می دهد مشکلی که برای دسترسی به تلفن ۹۱۱ رخ داده، مربوط به کل کشور بوده که بعد از چندین ساعت در حدود ساعت ۶ صبح روز جمعه برطرف شده است.

سنچری لینک فعلا از ارائه هرگونه توضیح در مورد علت وقوع این مشکل خودداری کرده است. در این میان کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا تصریح کرده که اختلال در خدمات تلفن ۹۱۱ کاملا غیرقابل قبول است، زیرا همه مردم باید بتوانند هر زمان که خواستند از طریق شماره مذکور به پلیس دسترسی داشته باشند و لذا تحقیقات مفصلی در این زمینه از سوی کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا به عمل خواهد آمد.