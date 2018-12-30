پیام سال نوی پوتین برای ترامپ: آماده مذاکره هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ولادیمیر پویتن» رئیس جمهوری روسیه در نامه‌ای به مناسبت سال نوی میلادی خطاب به همتای آمریکایی خود نوشت که آماده گفتگو است.

بر اساس بیانیه کرملین که امروز یکشنبه منتشر شد، پوتین در این نامه به دونالد ترامپ اعلام کرده است که مسکو آماده گفتگو با واشنگتن بر سر طیف گسترده‌ای از موضوعات است و بر این موضوع تاکید داشته که روابط روسیه و آمریکا مهمترین عامل برای حفظ امنیت بین‌المللی و داشتن ثبات استراتژیک است.

این نامه در حالی نوشته شده است که دونالد ترامپ در اواخر ماه نوامبر دیدار برنامه‌ریزی شده با پوتین در حاشیه نشست گروه بیست در آرژانتین را در اعتراض به توقیف کشتی‌های نیروی دریایی اوکراین لغو کرد.

رئیس جمهوری روسیه نامه‌های مشابهی نیز به مناسبت آغاز سال جدید میلادی به دیگر شخصیت‌های سیاسی جهان از جمله «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه، ترزا می و شینزو آبه، نخست‌وزیران انگلیس و ژاپن و همچنین شی جینپینگ رئیس جمهوری چین فرستاده است.