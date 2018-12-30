مشکلات معیشتی مردم نتیجه فتنه اقتصادی حامیان سران فتنه است

آیت الله عباس کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش‌های دشمن برای تحریف حماسه ۹ دی گفت: این حماسه بزرگ متعلق به ملت ولایتمدار و انقلابی و بصیر ایران اسلامی است. مردم در برابر توطئه پیچیده و فتنه براندازی نظام توسط کسانی که پیام دو قطبی را به ضد انقلاب منتقل می‌کردند، ایستادند.

وی افزود: مردم به صورت کاملا واضح در روز عاشورا دیدند که منافقین، بهاییان، سلطنت طلبان به همراه گروه‌های مدعی اصلاح طلبی در داخل کشور با رمز تقلب همسو شده و تمام هنجارها را شکستند و به قانون بی حرمتی کردند. بعد از فتنه سال ۸۸ نیز آنها نه تنها برنگشته‌اند بلکه همچنان به فتنه گری خود در داخل و خارج از کشور ادامه می‌دهند. لذا فتنه سال ۸۸ نزاع جناح‌های درون انقلاب نبود بلکه برنامه دو قطبی سازی مردم و بر هم زدن انسجام ملی در راستای پیش برد طرح براندازی و استحاله انقلاب اسلامی با خط گیری از نقشه کودتای مخملی در آسیای مرکزی بود.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ضمن اشاره به اهمیت یادآوری این حماسه بزرگ، گفت: در اصل ۹ دی روز بصیرت، تکلیف شناسی، احساس مسئولیت و ولایتمداری است. روز ۹ دی به ما یادآوری می‌کند که باید بیش از پیش در صحنه باشیم تا فتنه دوباره تکرار نشود. امروز شناخت ابعاد فتنه و ایستادگی در برابر نقشه‌های آینده دشمنان اهمیت فراوانی دارد. امروز خط سران فتنه در لایه‌های مدیریتی کشور در حال باز تولید است.

وی همچنین با اشاره به مشکلات معیشتی امروز مردم افزود: امروز مشکلات معیشتی مردم، نتیجه فتنه اقتصادی پیروان سران فتنه است که در لایه‌های مدیریتی نظام نفوذ کرده‌اند. امروز ما باید هوشمند باشیم و اجازه ندهیم کسانی که امروز باید پاسخگوی مشکلات معیشتی مردم باشند، مدعی شوند و با حفظ مواضع اپوزیسیونی خود، در لایه‌های مدیریتی نظام نیز حضور داشته باشند. امروز باید تکلیف با عده‌ای روشن شود. اگر اپوزیسیون هستند نباید در نظام کار کنند و اگر نیستند، باید هنجارهای نظام را رعایت کنند.