حماسه ۹ دی روز تجلی قدرت الهی و اقتدار ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسن تسخیری ظهر یکشنبه در جمع اجتماع طلایه‌داران بصیرت در سالروز حماسه ۹ دی که در میدان ولیعصر(عج) شهرستان فومن برگزار شد، گفت: حماسه ۹ دی روز خاموش کردن فتنه، فتنه گران بود.

حجت الاسلام تسخیری با بیان اینکه به تعبیر بنده فتنه ۸۸ جنگ احزاب علیه ملت ایران بود، افزود: با بررسی تاریخ اسلام به این نکته جالب می رسیم که در آن سال‌ها در چنین روزی حدیث شریف قدسی نازل و در آن آمده که امیرمومنان علی (ع) چنان در این روز در میدان نبرد نقش آفرینی کردند که فتنه، فتنه‌گران و جنگ احزاب خاموش شد.

وی با اشاره به اینکه حماسه ۹ دی روز تجلی قدرت الهی و اقتدار ملت ایران اسلامی و روز میثاق با ولایت فقیه و آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا بود، تصریح کرد: در طول ۸ ماه فتنه، فتنه‌گران بیرونی و داخلی با تبعیت از آمریکا، رژیم صهیونیسنی، انگلیس، کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس با هزینه‌های بسیار به دنبال نابودی نظام و انقلاب بودند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان در ادامه با بیان اینکه، ولایت مداران در برابر منفعت طلبان وابسته به غرب با تمام وجود ایستاد و به آنها اعلام کردند که در این راه از جان خود نیز می گذرند، بیان کرد: در سال ۸۸ از شعارهای انتخاباتی مشخص بود که چه هدفی دنبال می شود. در ایران رنگ مرسوم نبود اما به واسطه این فتنه از همان زمان انقلاب‌های رنگین خارجی وارد کشور شد.

وی با اشاره به اینکه فتنه همچنان با پوشش و جلوه‌ای جدید ادامه دارد و به دنبال تخریب نظام و انقلاب است، افزود: ملت با بصیر و آگاه ایران فریب شعارهای غرب گرایانه را نخورده و در طول سال‌های بعداز انقلاب شاهد بوده‌ایم کاری با مشارکت‌های مردمی همراه باشد نتیجه موفقیت آمیزی به دنبال دارد. در فتنه سال ۸۸ مردم برای حراست و حفاظت از انقلاب، نظام و رهبری وارد میدان شده و طومار فتنه را پیچیدند.