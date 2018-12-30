ملت ایران راه را از میان غبار فتنه پیدا کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه سازمان بسیج فرهنگیان به مناسبت یوم الله ۹ دی آمده است: حماسه ۹ دی نماد اتحاد اندیشهها، بصیرت ملت و نشانگر اهمیت حفظ اصول اسلام و آرمانهای انقلاب برای تمام اقشار بوده که با بانگ بلیغ اعلام کردند که اگر دشمن در برابر دین آنها بایستد، در برابر تمام دنیای آنها خواهند ایستاد و این مردم فهیم با میثاق معنادار با مقام عظمای ولایت، حماسهساز رویارویی نظام سلطه و جبهه استکبار با اسلام، انقلاب و ولایت فقیه بود. حماسهای ماندگار و عبرت آموز که با حضور آگاهانه و برخاسته از بصیرت متکی بر ایمان و اراده الهی ملت ایران شکل گرفت.
عمل به موقع، بجا و شایسته این ملت به واژه بصیرت جان دیگری بخشید و با هدف قرار دادن قلب فتنه که همان مخالفت با اسلام تشیع بود، پیکر ناپاک فتنه را بر خاک نهادند؛ آری این مردم نه آنکه نگران گذران زندگی نباشند اما در هنگام نبرد، میدانداران جیش الله هستند و در روزی که صف بندی دشمنان در عاشورای حسینی با کف و هلهله همراه شد و خیمههای عزا را به آتش جهل کشیدند، اتمام حجتی با امت حزب الله بود، لکن این ویژگی عاشورای حسینی است که به خوبی صف حق طلبان را از صف مدعیان دروغین حق جدا می سازد.
در ادامه این بیانیه آمده است: امروز نیز این ملت در تمام فتنههایی که یکی از پی دیگری از جانب استکبار جهانی در دو عرصه جنگ اقتصادی و جنگ رسانهای ایجاد میشود، راه هدایت را از میان غبار پیدا کرده و در راه صعود به قله سر افرازی ملت، لحظهای درنگ ندارند و بر تمام دشمنان بیرونی و درونی نظام اسلامی اثبات میکنند که همانگونه که در چهل سال گذشته نشان دادهاند، همیشه در صحنههای نبرد حق علیه باطل ایستادهاند و در این برهه از زمان نیز با پیروی از رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بر پستی و بلندیهای این مسیر فائق خواهند آمد.
ما معلمان بسیجی ضمن محکوم کردن توطئههای گوناگون دشمنان ملت ایران و انزجار از هرگونه اقدامی که مغایر با آرمانهای امام راحل و قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد، حمایت و آمادگی همه جانبه خود را در اطاعت فرامین و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام نموده و همگام با سایر اقشار در صحنههای تجدید میثاق با مقام ولایت حضور فعال خواهیم داشت.
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