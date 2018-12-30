بازیکنان تیم ملی عملکرد قطر را آنالیز کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران ضمن حضور در سالن جلسات تیم ملی در محل هتل زیر نظر کارلوس کی روش آخرین آنالیزها و فیلم های مربوط به دیدارهای قطر را بررسی کردند.

تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه از ساعت ۲۰ به وقت قطر و ۲۰:۳۰ به وقت تهران به مصاف یکدیگر می روند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که آخرین اردوی خود را پیش از شروع رقابت های جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا در کمپ اسپایر قطر برپا کرده است در حالی دومین بازی دوستانه خود را مقابل قطر برگزار می کند که شاگردان کارلوس کی روش دوشنبه هفته گذشته، نخستین بازی دوستانه خود در قطر را مقابل فلسطین با تساوی یک - یک به پایان رساندند. دیدار مقابل قطر آخرین بازی تدارکاتی شاگردان کارلوس کی روش پیش از اعزام به امارات است.