خاک اصفهان به مرحله فرسایش رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ فریده روشن پیش از ظهر یک شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: اصفهان در معرض انواع آلاینده ها قرار گرفته که تهدید جدی برای سلامتی مردم به ویژه کودکان قرار گرفته است و این امر مستلزم تعطیل کردن مدارس در تشدید آلودگی هوا است که باید در دستور آموزش و پرورش قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه امروز با فرسایش شدید خاک و آلودگی خاک مواجهیم که این امر در فرونشست زمین بسیار موثر است، ادامه داد: شهرداری همچون گذشته باید به طور جدی در کاهش آلودگی هوا و خاک اصفهان اقدامات سازنده ای انجام دهد در همین راستا اقداماتی از جمله الزام به پوشاندن واگن‌های حامل نخاله‌های ساختمانی، انواع خاک و سایر زباله‌ها و مواد دارای ریزگرد در هنگام جابه‌جایی را مدنظر قرار دهد و استمرار و دقت در معاینه فنی همه خودروهای متعلق به شهرداری به ویژه وسایل حمل و نقل عمومی باید در این مسیر قرار گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای شهر اصفهان تصریح کرد: افزایش سامانه‌های حمل و نقل پاک و تشویق استفاده از مترو و دوچرخه برای عموم مردم از دیگر راهکارهای موثر در کاهش انواع آلودگی ها است.

وی فزود: اصفهان با سال‌ها رشد جمعیت، ساختمان‌سازی، توسعه صنایع بدون الزامات کارشناسی و نگاه به آینده بر مبنای توسعه پایدار منابعش را مصرف کرده است.

روشن با اشاره به انجام پژوهشی با موضوع بررسی سیاهه انتشار آلاینده‌های اصفهان و تعیین سهم هر آلاینده گفت: در حال حاضر نتایج انجام این دو پژوهش مشخص نشده است و نمی توان منتظر نتایج بود و بعد اقدام به کار عملیاتی در جهت کاهش آلاینده ها کرد.

وی ادامه داد: در شهر اصفهان نیز تعدادی اتوبوس فرسوده در حال تردد است که نقش بسیاری در آلودگی هوا دارد که باید هرچه سریعتر اقدام به خرید اتوبوس های جدید و الحاق به سیستم حمل و نقل عمومی صورت گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای شهر اصفهان گفت: از شهردار انتظار داریم با توجه به تمامی آثار سوء این قبیل وسایل حمل و نقل عمومی، نسبت به استمرار معاینه فنی، تعمیر و بهبود این وسایل اقدام کند.