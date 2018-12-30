  1. استانها
  2. اصفهان
۹ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۱۱

رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای شهر اصفهان:

خاک اصفهان به مرحله فرسایش رسیده است

خاک اصفهان به مرحله فرسایش رسیده است

اصفهان- رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای شهر اصفهان گفت: با گذشت بیش از ۱۰ روز از دیماه، هوای اصفهان در وضعیت ناسالم قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ فریده روشن پیش از ظهر یک شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: اصفهان در معرض انواع آلاینده ها قرار گرفته که تهدید جدی برای سلامتی مردم به ویژه کودکان قرار گرفته است و این امر مستلزم تعطیل کردن مدارس در تشدید آلودگی هوا است که باید در دستور آموزش و پرورش قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه امروز با فرسایش شدید خاک و آلودگی خاک مواجهیم که این امر در فرونشست زمین بسیار موثر است، ادامه داد: شهرداری همچون گذشته باید به طور جدی در کاهش آلودگی هوا و خاک اصفهان اقدامات سازنده ای انجام دهد در همین راستا اقداماتی از جمله الزام به پوشاندن واگن‌های حامل نخاله‌های ساختمانی، انواع خاک و سایر زباله‌ها و مواد دارای ریزگرد در هنگام جابه‌جایی را مدنظر قرار دهد و استمرار و دقت در معاینه فنی همه خودروهای متعلق به شهرداری به ویژه وسایل حمل و نقل عمومی باید در این مسیر قرار گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای شهر اصفهان تصریح کرد: افزایش سامانه‌های حمل و نقل پاک و تشویق استفاده از مترو و دوچرخه برای عموم مردم از دیگر راهکارهای موثر در کاهش انواع آلودگی ها است.

وی فزود: اصفهان با سال‌ها رشد جمعیت، ساختمان‌سازی، توسعه صنایع بدون الزامات کارشناسی و نگاه به آینده بر مبنای توسعه پایدار منابعش را مصرف کرده است.

روشن با اشاره به انجام پژوهشی با موضوع بررسی سیاهه انتشار آلاینده‌های اصفهان و تعیین سهم هر آلاینده گفت: در حال حاضر نتایج انجام این دو پژوهش مشخص نشده است و نمی توان منتظر نتایج بود و بعد اقدام به کار عملیاتی در جهت کاهش آلاینده ها کرد.

وی ادامه داد: در شهر اصفهان نیز تعدادی اتوبوس فرسوده در حال تردد است که نقش بسیاری در آلودگی هوا دارد که باید هرچه سریعتر اقدام به خرید اتوبوس های جدید و الحاق به سیستم حمل و نقل عمومی صورت گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای شهر اصفهان گفت: از شهردار انتظار داریم با توجه به تمامی آثار سوء این قبیل وسایل حمل و نقل عمومی، نسبت به استمرار معاینه فنی، تعمیر و بهبود  این وسایل اقدام کند.

کد مطلب 4499561

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها