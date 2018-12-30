به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه کانون تربیت اسلامی به مناسب سالروز حماسه ۹ دی آمده است: نهم دی نقطه اوج پیوند همیشگی و مستحکم امت با ولی خود بود و بار دیگر امتِ حسینیِ ایران اسلامی ثابت کردند که هوشیار، آگاه به تکلیف، دشمن شناس، حامی انقلاب اسلامی، پاسدار خون شهیدان و پشتیبان ولی فقیه هستند و هرگز لغزش یا انحراف خواص و بمباران رسانه‌ای دشمن، ذره‌ای سستی در آرمان‌های‌شان ایجاد نمی‌نماید.

روز نهم دی ماه سال ۸۸، قطره قطره ملت، شکوهمندانه به هم پیوستند و دریا شدند، سیل‌های خروشانی که از مردم با بصیرت ایران تشکیل شده بود، توانست مکر و خدعه استکبار و شیاطین را نقش بر آب نماید.

در این بیانیه آمده است: اکنون در آستانه نهمین سالگرد خروش و قیام ملت عاشورایی ایران اسلامی، اعلام می‌داریم، همانگونه که در سال ۸۸ در فضای غبارآلود فتنه، متأسفانه عده‌ای خواص در آن آزمون بزرگ، مردود شدند و در طمع قدرت و از روی کینه و حسادت، خیانت نمودند و یا ساده‌لوحانه بازی خوردند و در زمین دشمنان اسلام و انقلاب نقش ایفا کردند، اما ملت ایران، آگاهانه و با هوشیاری به تکلیف تاریخی خود پی برد و به آن عمل نمود و هرگز مانند برخی منفعل یا ساکت نماند، بار دیگر ملت شهید پرور و شهادت طلب ایران اسلامی، به خصوص جامعه عظیم فرهنگیان، در یوم الله ۹ دی به جهانیان و به خصوص سران نظام سلطه یک بار دیگر یادآوری می کند که حتی اگر تمام دنیا در مقابل دین و عزم راسخ آنها صف کشی کنند، نخواهند توانست بر عزم و اراده و ارادت این ملت به دین و شریعت اسلام و رهبری ولی فقیه کوچکترین خدشه‌ای وارد کنند و تمام قد در برابر فتنه‌های آنها خواهند ایستاد.

در ادامه این بیانیه آمده است: امروز دشمن، کشور را درگیر جنگ اقتصادی نموده و فتنه جدید، القای ناکارآمدی نظام اسلامی است. اما همانگونه که در سال ۸۸ رهبری معظم انقلاب، پدرانه و پیامبرگونه مردم را از پیچ و تاب‌های سخت و خطرناک، هدایت و راهنمایی نمودند و نگذاشتند شکافی بین اقشار مردم متحد و انقلابی ایران به وجود آید، بار دیگر نیز تحت رهبری ایشان و هوشیاری ملت بصیر، از گردنه‌های دشوار در راه و دوره حساس کنونی به سلامت عبور خواهیم نمود و روز به روز مصمم‌تر و مستحکم‌تر این باور را فریاد خواهیم زد: که تا زمانی که ملت عشق به ولایت و امام حسین(ع) دارد، از فتنه‌ها و دشمنی‌ها در امان خواهد بود. ان‌شاء‌الله.

اعضای کانون تربیت اسلامی، در سالروز نهم دی ماه همصدا با جامعه فرهنگیان کشور، اعلام می‌دارد با هوشیاری کامل، تمام توان خویش را در راه حفظ وحدت جامعه و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری به کار خواهند گرفت.