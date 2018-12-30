باغداران کاشانی نسبت به معدوم کردن انارهای آلوده اقدام کنند

سرعت باد تا پایان هفته تا حداکثر ۱۸ متر بر ثانیه سرعت دارد و در روز جمعه با افزایش سرعت باد به ۲۰ متر ثانیه می رسد.

وی هوای کاشان را تا پایان هفته صاف، تا قسمتی ابری همراه با وزش باد پیش بینی کرد و افزود: در روز جمعه هوا نیمه ابری همراه با وزش باد پیش بینی می شود و احتمال بارش پراکنده باران نیز متصور است.

رئیس اداره هواشناسی کاشان کمینه دما تا پایان هفته را از صفر تا دو درجه متغیر عنوان کرد و ابراز داشت: کمینه دما در روز سه شنبه به کمترین میزان خود در هفته یعنی صفر درجه سانتی گراد می رسد و بیشینه دما نیز در روز جمعه به بالاترین حد خود یعنی ۱۶ درجه سانتی گراد می رسد.

ارغوانی ضمن توصیه به کشاورزان در مورد جا به جایی پاجوش گل محمدی با توجه به وضعیت جوی حاکم گفت: مبارزه با علف های هرز غلات در مرحله پنجه زنی این نوع محصولات باید در اواخر هفته در دستور کار کشاورزان کاشانی قرار بگیرد.

ارغوانی با بیان اینکه باغداران مناطق کوهستانی نسبت به سفید کردن تنه درختان میوه اقدام کنند، افزود: باغداران نسبت به جمع آوری انارهای آلوده از سطح زمین و معدوم نمودن آن به منظور کاهش جمعیت لارو آفت مگس میوه مدیترانه ای و کرم گلوگاه اقدام کنند.