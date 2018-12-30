۹ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۰۴

فرمانده انتظامی شازند:

۱۱ حلقه چاه آب غیرمجاز در شهرستان شازند مسدود شد

اراک- فرمانده انتظامی شهرستان شازند از مسدودسازی یازده حلقه چاه غیرمجاز در اجرای احکام قضایی، طی سه ماهه گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعقیل سلگی درباره جزئیات این خبر اظهار داشت: با اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی که از چند سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است، مسدودسازی چاه های غیرمجاز از سوی مرجع قضایی به سازمان های مرتبط ابلاغ شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شازند افزود: با همکاری پلیس و سازمان امور آب منطقه، یازده حلقه چاه غیرمجاز در سه ماهه پاییز امسال در سطح شهرستان شناسایی و مسدود شد.

وی از تداوم این طرح در سطح شهرستان و همکاری پلیس با سازمان امور آب منطقه خبر داد و گفت:‌ شهروندان می توانند در تمام ساعات شبانه روز، گزارش های خود را از طریق تلفن ۱۱۰ به مراکز پلیس اعلام کنند.

